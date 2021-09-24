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台美研究肺癌轉移新發現 免疫細胞「倒戈」支持癌細胞

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台美跨國合作實驗室，針對肺癌及上呼吸道癌症研究獲得初步成果。圖／台北榮總提供
台美跨國合作實驗室，針對肺癌及上呼吸道癌症研究獲得初步成果。圖／台北榮總提供

最新台美肺癌研究發現，比較原發肺癌與轉移肺癌細胞，發現轉移肺癌的癌細胞，會重新「訓練」巨噬細胞，不僅規避被巨噬細胞吞噬，還可能讓巨噬細胞「倒戈」，變成協助癌症細胞轉移的角色，此項前導性研究，未來將有助於解釋肺癌轉移的過程。

由台灣、美國共同成立的索拉茲跨國實驗室（Stephen J. Solarz International Laboratory），今於台北榮總召開第一次研究成果發表，包含索拉茲的遺孀妮娜索拉茲（Nina K. Solarz）等美方代表以視訊方式，互相分享肺癌及上呼吸道癌症的研究心得。

索拉茲跨國實驗室於2019年《台灣關係法》40周年、由台灣駐美代表處及美國在台協會簽訂執行協議及備忘錄而成立，主要記念生前支持台灣不遺餘力的紐約州眾議員索拉茲。實驗室由陽明交大、台北榮總及美國國衛院營運執行，並嘗試解答東西方人種對罹患肺癌及上呼吸道癌症的差異。

共同主持實驗室的陽明交大校務長、台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任的楊慕華，針對台灣人罹患上呼吸道的腫瘤微環境進行解析。他表示，當人體腫瘤細胞周圍環境，不利於免疫細胞正常運作的時候，癌細胞就能規避人體的免疫系統，最終導致癌細胞轉移。

最新研究中，楊慕華研究團隊比較了原發肺癌與轉移肺癌，發現轉移肺癌的癌細胞會重新「訓練」巨噬細胞，不僅規避巨噬細胞可能的吞噬，還讓巨噬細胞「倒戈」變成協助癌細胞轉移的角色。這項前導性研究，有助於解釋肺癌轉移的過程。

台北榮總醫研部主任、同時也是陽明交大藥理所教授邱士華，發現幹細胞中Oct4及Circular RNA 190基因，在肺癌、腦瘤、直腸癌或黑色素瘤等其他惡性腫瘤治療中，扮演重要關鍵的角色，如能有效抑制，則能減少惡性腫瘤的生長及轉移，大幅提升癌症治療成效。

台北榮總胸腔部主任陳育民也發表非小細胞肺癌之個人化精準治療，希藉由蒐集數位病理、基因定序、醫學影像等資料，建立生物醫學大數據資料庫，提供客製化精準治療，作為病人重要參考，帶來更好的治療結果。

楊慕華表示，實驗室歷經前二任校長梁賡義、郭旭崧努力，終在現任校長林奇宏任內開花結果，象徵台美關係友誼長存。陽明交大校長林奇宏及台北榮總院長許惠恒皆表示，儘管受到疫情影響，台美研究人員暫時無法互訪，但仍維持每二周視訊討論，原有的榮陽團隊在合校後加入交大，可望讓這間座落於台北榮總的實驗室，在精準醫療與智慧醫療開創更多可能。

由台美共同成立的「索拉茲跨國實驗室」，主要記念生前支持台灣不遺餘力的紐約州眾議員索拉茲。成立至今二年，今首度於北榮發表研究成果，索拉茲夫人跨海視訊致詞。圖／台北榮總提供
由台美共同成立的「索拉茲跨國實驗室」，主要記念生前支持台灣不遺餘力的紐約州眾議員索拉茲。成立至今二年，今首度於北榮發表研究成果，索拉茲夫人跨海視訊致詞。圖／台北榮總提供
台灣、美國共同成立的索拉茲跨國實驗室，今於台北榮總召開第一次研究成果發表。圖／台北榮總提供
台灣、美國共同成立的索拉茲跨國實驗室，今於台北榮總召開第一次研究成果發表。圖／台北榮總提供
索拉茲實驗室座落於台北榮總醫科大樓。圖／台北榮總提供
索拉茲實驗室座落於台北榮總醫科大樓。圖／台北榮總提供
台灣、美國共同成立的索拉茲跨國實驗室，今於台北榮總召開第一次研究成果發表。圖／台北榮總提供
台灣、美國共同成立的索拉茲跨國實驗室，今於台北榮總召開第一次研究成果發表。圖／台北榮總提供

肺癌 榮總 癌細胞

延伸閱讀

多吃B群增肺癌風險？營養師：並無大型實證醫學研究

點出陽明交大合校問題 老校友發公開信

要殺死癌細胞，尤其是癌症末期，就必須餓死癌細胞

陽明交大交大校區集中篩檢一連四天 首日150師生全陰性

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