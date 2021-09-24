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獨／不只台灣！ 越南火龍果也因「這個原因」 禁輸中國大陸1周

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
圖中左側火龍果為越南火龍果。示意圖。本報資料照片
圖中左側火龍果為越南火龍果。示意圖。本報資料照片

中國大陸海關宣稱今年多次在台灣進口的釋迦、蓮霧中驗出有害的「大洋臀紋粉蚧｣，暫時輸入中國大陸，兩者分別占整體外銷市場的97%、95%，外銷市場主要依靠中國大陸。業界人士表示，不僅是台灣，越南火龍果也在包裝上被檢測到新冠病毒，暫停越南火龍果進口，但在9月21日晚上11時後，暫停一周後已恢復火龍果清關。

業界人士表示，除了有害生物以外，新冠肺炎病毒在包裝上，也在中國大陸進口貨品邊境檢測範圍內，中國大陸邊關檢驗趨於嚴格，是國內農民、貿易商的警訊。

農委會防檢局表示，中國今年3月及8月也曾臨時宣布泰國出口的龍眼有粉介殼蟲害問題，8月13日起暫停泰國龍眼進口，但中泰展開交涉後，8月17日中國即恢復泰國龍眼進口。但中國大陸暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧鮮果輸入，至今雙方無會談。

業界人士表示，不論是有害生物的防檢疫，或是包裝上的新冠肺炎病毒檢驗，可以明確的知道的是，中國大陸對於邊境進口食品、農產品的防檢疫趨於嚴格，不僅只有台灣，包括周邊鄰近國家泰國、越南也是，非關稅貿易障礙是我國的農民、貿易商必須正視的議題。

而根據中國大陸媒體國際果蔬報導，引述越南媒体9月17日的訊息，由於在越南進口火龍果包裝箱上檢測到新冠肺炎病毒，東興口岸臨時浮橋區域暫停從越南進口火龍果，暫停時間為7天。

報導也指出，越南工貿部表示，9月16日收到中方暫停通關通知，9月21日23時後，東興口岸浮橋區域將自動恢復火龍果清關，但如果繼續在火龍果或其他物品上檢出新冠病毒，則暫停通關時間延長一周，如果第三度檢出新冠病毒，則暫停時間將延長四周。

報導說，越南工貿不建議越南火龍果出口商要主動跟進、更新通關訊息，同時，要跟中國大陸的合作夥伴溝通、及時變更交貨地點，同時，也建議越南各省和企業主動檢查和審查農產品，特別是水果的摘採、包裝、加工和運輸過程，以便在疫情期間促進農產品消費。

報導也說，隨著越南疫情嚴峻，中國大陸口岸處加強對越南水果檢測，過去兩個月內，已多次發生因新冠肺炎病毒導致口岸暫停，中國大陸暫停從雲南省河口、天寶口岸進口越南火龍果，暫停持續了一個月，使越南國內火龍果價格大幅下跌，其他口岸也因為嚴格消毒程序，清關時間大大延長。

越南 火龍果

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