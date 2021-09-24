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雙颱接力生成 彭啟明：蒲公英可能很快成為強烈颱風

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今年第16號颱風蒲公英最新路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
今年第16號颱風蒲公英最新路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

昨天一連兩個颱風生成，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，第15號颱風電母位於越南旁邊，已經登陸越南，預計會減弱當中。

他說，在台灣東南方約2400公里處，在昨天晚上也發展為今年第16號颱風蒲公英，這個名稱以前叫做敏督利，曾經在2004年從東部外海北上，也有登陸，而結合西南氣流，對台灣造成嚴重的災情。不過這次對台灣沒有直接影響，預期快速發展，可能很快成為強烈颱風後，會像拋物線一樣，往日本南方海面接近。

今天台灣的天氣，受到微弱東北風影響，主要是北方有高壓東移，讓台灣附近的較低層大氣是偏東北風，但中層大氣仍受到高壓勢力影響，雖然轉偏東北風，但較微弱，可能只有東北部的東北角到宜蘭花蓮的迎風面會較有感覺，溫度有機會略降一兩度，北部高溫約32-34度，稍涼一點，但還感受不到明顯的秋意，也有機會有些地形雲發展起來，可能有些短暫雨勢發生。

彭啟明說，中南部則不受到東北風影響，仍然是穩定的天氣類型，午後仍有熱對流發展機會，要小心雷擊等容易有較劇烈天氣發展，都很局部，要看當時發展情境，甚至也都偶有局部發生的冰雹，遇到的時候要能避就避。

類似天氣將持續到周末，大致都是晴朗穩定，午後有局部短暫雷陣雨，下周預期東北風會減弱，再度轉為高壓勢力影響的環境。

他說，不過仍要觀察蒲公英颱風後續的發展，如果走得慢，勢力也變強，不排除環境會受到大環流的影響，也有些偏東北風環境出現，大致上是偏穩定的天氣類型。

彭啟明表示，今年到目前已經有16個颱風生成，接近歷史同期平均值17.8個，同時9月也有4個颱風生成，接近平均值5個。

他說，展望未來，仍有颱風發展機會，不過要留意東北風已經開始醞釀發展，目前都還是很微弱，持續時間也不久，但未來會逐步增強，到10月份東北風的環境更會增多。

彭啟明表示，當颱風遇到東北風，有時也讓颱風路徑變得較為複雜，甚至有時候颱風不來，但有東北風，在颱風水氣環流支撐下，共伴效應也常造成東北部有劇烈降雨，仍要多注意。中南部也將進入較穩定的東北風背風面環境，這時候要注意空氣汙染物容易累積，同時也逐步進入枯水期。

第15號颱風電母位於越南旁邊，已經登陸越南。今年第16號颱風蒲公英，對台灣沒有直接影響，預期快速發展，可能很快成為強烈颱風後，會像拋物線一樣，往日本南方海面接近。圖／取自氣象局網站
第15號颱風電母位於越南旁邊，已經登陸越南。今年第16號颱風蒲公英，對台灣沒有直接影響，預期快速發展，可能很快成為強烈颱風後，會像拋物線一樣，往日本南方海面接近。圖／取自氣象局網站

颱風 彭啟明

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