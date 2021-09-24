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首波微弱東北風到 吳德榮分析2颱風最新動態

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
太平洋地區有2個颱風，分別是輕度颱風蒲公英和輕度颱風電母。圖／取自氣象局網站
太平洋地區有2個颱風，分別是輕度颱風蒲公英和輕度颱風電母。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，蒲公英颱風昨晚8時形成，今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蒲公英在關島西北方海面，將通過海洋熱含量高的海域，強度將急速增強；中央氣象局達中度上限，美、日則跨過強烈門檻；受高壓西南側導引，向西北前進，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響。

他說，另一輕颱電母已登陸越南，強度將減弱，對台亦無影響。歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今起至下周一台灣附近大氣底層為東北風，中層大氣則為太平洋高壓籠罩，故僅為迎風面帶來天氣轉變，背風面無影響。

吳德榮說，今天至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北角雲量增多、有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增、偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；中南部山區午後有局部短暫降雨的機率。今天北部22至32度，中部23至34度；南部23至35度，東部22至34度。

吳德榮表示，下周二至周四太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。下周四晚起太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降。

吳德榮 氣象局 防曬 颱風

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