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雙颱共舞！ 輕颱蒲公英生成 最新路徑、影響看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
雙颱共舞。圖／氣象局
雙颱共舞。圖／氣象局

雙颱共舞。中央氣象局說，今天下午2時南海熱帶性低氣壓才形成今年第15號颱風電母，會往中南半島移動，對台灣無影響。此外，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓於今天晚間8時也發展為輕度颱風蒲公英，編號第16號，預測朝西北方向移動，對台灣同樣無直接影響。

【中央社／台北23日電】

中央氣象局晚間發布輕度颱風蒲公英形成訊息，預估路徑朝西北西轉北，往日本南方海面移動，離台灣最近的時間約25、26日，但仍有1300公里遠，對台灣無直接影響。

中央氣象局今天晚間9時45分發布颱風形成訊息，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓今天晚間8時發展為輕度颱風，編號第16號蒲公英（國際命名：MINDULLE），對台灣無直接影響。

氣象局指出，蒲公英晚間8時的中心位置在北緯13.9度，東經143.4度，以每小時22公里速度向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，目前預估蒲公英強度可能會發展至輕颱上限至中颱下限，現在距離台灣東南東方約2500公里，會以西北西轉北的方向，持續往日本南方海面移動，25、26日就會向北移動，屆時距離台灣東方海面約有1300公里遠，大致上對台灣沒有直接影響。

颱風 氣象局

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