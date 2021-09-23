好市多紅龍果藏「超大條肥蟲」 網見不對勁：快通報農委會

美式賣場好市多以份量大聞名，且販售商品多元豐富，受到許多消費者喜愛。不過，近日一名網友透露，自己在好市多買了一箱紅肉火龍果，隔天準備要食用時，竟發現裡面有一大條「肥蟲」，旁邊還有疑似為蟲子的排泄髒污，讓她相當驚嚇，網友們看了照片也紛紛直呼「好恐怖」、「以後不敢吃了」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，自己在好市多新竹店購入紅果肉的火龍果，買回家後放進冰箱保存，隔天晚上準備切來吃，沒想到一剝開皮就看見有條肥蟲藏在果肉中。原PO也在留言區補充，當初購買時火龍果的外觀很漂亮，但她認為蟲子應已鑽入好幾天了，才會吃出一條深深的溝渠，甚至周遭還有不少糞便。

事後，原PO表示，還好自己並未直接拿起果肉啃食，才避免不慎將蟲吃進肚子；此外她也分享，先前同樣在好市多買了一盒外觀相當完好的甜桃，結果切開後全都是咖啡色的果肉，完全無法入口，最後只能整盒丟棄，兩次經驗讓她忍不住抱怨道「以後不去好市多買水果了」。

原PO貼出蟲子鑽入果肉的照片，嚇壞許多網友。圖擷自 facebook

貼文曝光後，許多網友湧入留言「好噁，我以前也切過火龍果裡面有白色蟲蠕動的，這種蟲第一次看到」、「以後不敢直接整顆咬，快吐了」、「火龍果真的很容易有蟲，我也不太敢吃」、「火龍果的蟲不都是很細很小隻嗎，這隻阿嬤養的嗎？」、「求心理陰影面積」、「沒切到這個位置不就吃下去了」；不過不少人也說「只要是自然的產物就是會有蟲害」、「沒農藥的話算是正常狀況，我自己是火龍果農」。

不過，許多眼尖網友就發現，照片中的蟲外形和農業害蟲「秋行軍蟲」相當類似，提醒原PO「如果是秋行軍蟲的話，最好要通報一下」、「很像秋行軍蟲，快通報，這真的不能開玩笑」；此外，也有熱心的網友表示，已經協助通報防檢局（農委會動植物防疫檢疫局），且對方回應「非常像秋行軍蟲」，將請同仁聯繫原PO，進行後續處理。