52歲公務員「不抽菸」 健檢發現惡性腫瘤

苗栗縣52歲不抽菸的張姓公務員過去並無病史，半年前他做全身健康檢查，低劑量肺部電腦斷層發現右下肺葉有顆約1公分淡淡毛玻璃病灶，日前回診檢查發現，毛玻璃病灶並未不見，密度反而加深，趕緊求助衛福部苗栗醫院胸腔外科，經安排甲基藍定位方式進行手術切除，術後恢復順利，住院3天後出院，持續於門診追蹤。

衛福部苗栗醫院胸腔外科主任連允昌表示，病患半年前在別家醫院健檢時，經由低劑量電腦斷層檢查發現肺部有毛玻璃狀病灶病變，轉而至部苗胸腔外科求診。經檢查，他判斷是惡性腫瘤，建議手術切除，但病患猶豫不決，日前回診檢查後，毛玻璃病灶並未消失且密度反而加深，經說明後，病患同意手術，術前使用甲基藍定位，術中送冰凍切片，確診為肺腺癌Ia期，所幸及早發現切除，只需持續在門診接受追蹤，不需追加化療或放射線治療。

連允昌指出，早期肺癌發現不易，因此臨床上較微小病灶大多是由低劑量電腦斷層檢查發現，一般小於0.5公分基本上只需追蹤；大於1公分就需要積極介入，建議切片檢查或開刀切除。治療上，目前可透過胸腔鏡微創手術，使傷口更小、疼痛明顯減輕，並提升術後恢復幅度、減少住院天數，助患者及早恢復日常生活。

他提醒，肺器官內大部份是空氣，民眾針對沒症狀的腫瘤，可透過低劑量電腦斷層掃描清楚發現，若有症況可透過胸腔內科門診或以健檢方式安排低劑量電腦斷層檢查，早期偵測肺部小結節，早期治療，改善罹患肺癌風險的死亡率。