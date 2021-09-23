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乳牛夏天產乳量大減 老獸醫研發隔熱漆解決畜牧場難題

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
欣新農生物科技公司經理王水池任獸醫30年，退休後研發隔熱漆創業。記者趙容萱／攝影
欣新農生物科技公司經理王水池任獸醫30年，退休後研發隔熱漆創業。記者趙容萱／攝影

64歲的欣新農生物科技公司經理王水池任獸醫30年，退休後研發隔熱漆創業。王水池分享，退休後他想繼續服務社會，思考獸醫期間，畜牧場最頭疼是乳牛怕熱，夏天產乳量大減，因此他特別跑去學隔熱漆技術並且研發，解決畜牧業的問題。

他建議，退休後發展事業第二春，宜設定對社會、周邊人士有助益為目標，善用自己的人脈、歷練與經驗，並且不要拒絕學習，堅定信念去從事。

王水池說，他擔任獸醫30年經驗，畜牧業中以乳牛最怕熱，胃口差，影響產乳量，乳牛畜牧場以彰化為大宗，乳牛畜牧場因鐵皮或石棉屋瓦夏天經太陽直曬跟著「發燒」，加裝了風扇、噴灑水霧，散熱效果還是有限，因此產乳量大減約25%，讓畜牧場業者頭痛不已。

王水池指出，他二年前退休，為了幫畜牧場解決惱人的問題，想了很多種方法，還為此特別向隔熱漆業者學習，希望能找出解方，後來研發出利用黏著劑中空隙、氣泡隔熱，後這項隔熱漆還可運用在工廠及住家。

王水池以彰化縣芳苑鄉謝姓畜牧場業者飼養700多頭乳牛為例，夏天在屋頂噴灑隔熱漆降溫後，室內溫度約降攝氏5度到10度，牧場乳牛胃口變好、夏日產乳量從原本的下降25%，提升到下降5%，謝老闆在噴了隔熱漆之後，覺得很滿意。

牧場 獸醫 發燒

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