衛部研討住院看護明年納健保 家總：盼減輕民眾負擔

健保資料顯示，國人每年逾353萬人次住院，住院天數平均9.29天，民眾得花錢請看護或請假在家照顧，但看護費一天要2400元，成為民眾經濟負擔。衛生福利部全民健康保險會今起開會討論明年健保總額，也討論明年是否將住院看護納入健保給付，由醫院籌組照護團隊、調度人力，健保、民眾各負擔部分照護費用。中華民國家庭照顧者關懷總會表達支持，並肯定衛福部積極作為。

衛福部研擬「住院整合照護計畫」，盼將住院看護費納入健保給付，草案以健保支付750元、民眾負擔900元等部分負擔方式，減輕民眾經濟壓力，並由醫院依照民眾需求，協助安排照護人力；若家屬想自行照顧或自聘看護，也可選擇不參與。以目前全台急性病床數、佔床率推估，前三年30％至50%的病床加入計畫，所需經費約47.5億至79.3億元。

家總秘書長陳景寧表示，每個人都可能生病，也會碰到住院、聘看護的困擾，若這項政策通過，解決數百萬家庭痛苦，尤其在高齡化、勞動力銳減的台灣，實在沒有說不的理由。家總支持衛福部目前規劃方向，包括醫院看護納入正式人力培訓與管理、符合勞動條件的給薪與休息時間，以維護照顧品質。家總也支持民眾採部分負擔，但希望衡量負擔比例，可能對住院時間較長者造成壓力。

陳景寧指出，民眾住院自聘看護有4大困境，包括聘僱不易且每天兩千元以上費用負擔沉重，且危及家人工作穩定性；看護隨機派遣缺乏培訓與管理、品質良莠不齊，危及照顧品質；辛苦訓練的照服人力流向醫院看護，24小時超時看護工作卻又缺乏效率，常見一個病室有多床聘僱看護，卻常處於閒置狀態，危及已不足的照服人力；人員進出增加也不利醫院感染管控風險，尤其新冠疫情爆發後更為凸顯。

陳景寧表示，根據過去觀察醫院推動經驗，若要推動看護納管，必須要有一定經濟規模，否則效果不佳且恐淪為空談，因此支持衛福部提出60億元開辦計畫，反對3億元專款小規模試辦。

據了解，今日健保會討論住院看護納入健保，各界持不同意見，包括現有照護人力不足、醫院端是否有辦法執行，家人住院家屬沒去照顧會被說不孝，若一間病房三病人共用一名看護，照顧重症者費時、對其他輕症者不公平，以及納入看護是否能減輕護理工作、並鞏固醫院營運等，人力及經費是最大考量。