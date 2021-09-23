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大型重機可以上蘇花改了！ 9月30日中午起試辦

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
蘇花改9月30日起，開放試辦重機通行。本報資料照片
蘇花改9月30日起，開放試辦重機通行。本報資料照片

蘇花改目前只限小型車、大客車、大貨車通行，但引發重機騎士不滿，質疑蘇花改相對安全好走，卻要重機騎士繞遠路，走不安全的蘇花公路。交通部公路總局今天宣布，蘇花改全線自9月30日中午12時起試辦開放大型重機通行。

公總在官網上公告指出，蘇花改全線於去年1月全線通車後，小型車、大客車與大貨車等通行車種運作已趨於穩定，為兼顧其他用路人通行需求，公路總局第四區養護工程處將試辦開放大型重型機車（251C.C.以上的重型機車，以下簡稱大型重機）通行，並辦理評估作業，藉由試辦期間蒐集之數據進行分析與評估後，做成結論建議以為後續推動之決策基礎。

公總說，目前試辦計畫已奉交通部核定，並訂9月30日中午12時起試辦大型重型機車通行蘇花改路段，試辦期間為期6個月，開放通行路段為：蘇澳至東澳段（台9線104K+130~113K+420）、南澳至和平段（台9線124K+640~145K+061）、和中至和仁段（台9線148K+840~154K+149），試辦期間委託評估單位將以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，並據以分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公總提醒，大型重機駕駛人應依速限標誌行車，進入隧道時開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，且隧道內行駛左側混合車道，禁止行駛路肩，更禁止超速、超車等危險駕駛行為。

公總說，已設置多處自動偵測設備，全面掌握隧道內行車秩序。行車前請先至公路總局第四區養護工程處網站(https://thbu4.thb.gov.tw/page?node=e4d3a824-f304-49f8-82e2-1c2e96e7644e)瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定。

重機 蘇花改 南澳

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