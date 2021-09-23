米廠疏失白米混入矽膠 花蓮衛生局令整批下架

花蓮富里鄉一家米廠生產包裝的「花東米」作業疏失，食用白米混入矽膠，遭消費者質疑。米廠已向花蓮縣衛生局通報，衛生局派員稽查，並令業者將此批1080包米全數下架。

這款出問題的白米購自台灣好市多賣場，民眾將白米中混著白色硬質小碎塊的照片貼在臉書社團，「應該要向消費者交代此白色異物是什麼吧？9公斤的米，我們已經吃了8公斤，這白色異物會不會對人體造成什麼傷害呢？」

台灣好市多日前也發出公告表示，販售的一款「花東米」因工廠作業疏失，摻入白色異物，請消費者勿食用，可辦理退貨。

對此，花蓮縣衛生局指出，業者已主動通報，是修補機器過程中，食用級的矽膠不慎混入白米中。衛生局已要求業者將9公斤裝的1080包米全數儘快下架，否則將依食安法開罰，全案也將移請農糧署查核。

即使混入白米中的是食用級矽膠，但民眾仍擔心吃下肚後會不會有問題。衛生局長朱家祥受訪表示，矽膠基本上是不會被吸收跟消化，會隨著糞便排出去，如有身體不適，應立即就醫。

另外，吉安鄉農會下午發出新聞稿表示，有電視媒體報導此事件，內容多處剪輯引用吉安鄉農會碾米廠廠區、製程及吉安米包裝，造成消費者對吉安鄉農會白米品質產生疑慮，嚴重損及商譽；農會鄭重聲明，吉安米全部來自在地種植，絕無混充其他外來米，且未供應好市多商場。