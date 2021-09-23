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影／國道首座電動車快充站啟用 充10分鐘可開200公里

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國道休息站首座電動汽車快充站今天在西螺服務區北上加油站區啟用，所有電動車品牌皆適用。記者陳苡葳／攝影
國道休息站首座電動汽車快充站今天在西螺服務區北上加油站區啟用，所有電動車品牌皆適用。記者陳苡葳／攝影

國道休息站首座電動汽車快充站今天在西螺服務區北上加油站區啟用，所有電動車品牌皆適用，充電10分鐘，電量就能行駛200公里，縣府建設處長李俊興表示，縣府也和雲科大合作，計畫在校園南側建置產業園區，作為電動車領域研發人才培育基地，可望3年內籌備完成並啟用。

北基國際副董事長何佳璟說，這座超快充站的地理優勢，恰好位在台灣最北、最南城市間的中繼點，車主在此站充電10分鐘，等於從台北市或屏東市開到該站的距離，解決車主擔憂長途旅程電力不足的焦慮。

何佳璟表示，標準費率每度12元，即日起至10月15日試營運期間每度9元，車主搭配TAIL特爾電力電動車充電服務APP，掃描充電樁上QR Code即能拔槍充電，初期採會員制。

何佳璟表示，雲林縣接續還會再設1站，另嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東也都將設站，預計年底前完成16站環狀布點計畫，每站將提供2台200KW超快充設備，可同時服務4台電動車。

何佳璟指出，該站導入台達電子研發的新一代DC City Charger 200kW直流快速充電樁，透過大功率、雙槍同步輸出，可在短時間發揮高規格性能補足電力，接續計畫在國道1、3號等沿線交通幹道或加油站、六都都會區等地布點，建構點線面全路網型電動車生活圈，滿足電動車主實際里程需求。

高公局表示，迎接電動車浪潮，在國道休息站建置充電樁，也成為重要建設指標之一，未來歡迎相關業者加入討論開發北、中、南各站設點，期提供車主更便利的快速服務。

李俊興表示，電動車的時代來臨，縣府也媒合產官學界資源形成策略聯盟，目前確定在雲科大南側193公頃開發土地，規畫建置縣內首座電動車產業園區，並作為研發人才的培育基地。

李俊興說，該園區將導入電動車產業的研發、測試及製造等最新設備和技術，目前聯盟單位已進入共同討論階段，最快3年內成形並完成籌建，校方也將開設相關課群，完備人才專業知識學能，迎接未來的產業新時代。

雲林縣西螺服務區位置等同國道休息站中繼點，電動汽車車主透過大功率、雙槍同步的輸出電能，可在短時間內補足車輛電力。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺服務區位置等同國道休息站中繼點，電動汽車車主透過大功率、雙槍同步的輸出電能，可在短時間內補足車輛電力。記者陳苡葳／攝影
電動汽車車主在西螺服務區北上加油站的快充站充電10分鐘，車輛電量就能行駛200公里，等於從台北市或屏東市開到該站的距離。記者陳苡葳／攝影
電動汽車車主在西螺服務區北上加油站的快充站充電10分鐘，車輛電量就能行駛200公里，等於從台北市或屏東市開到該站的距離。記者陳苡葳／攝影
國道休息站首座超快充站今天在西螺服務區啟用，由台達電處長徐瑞源（左起）、雲林縣政府建設處長李俊興、北基國際副董事長何佳璟，及高公局主秘彭煥儒、北基國際總經理廖順慶、聯樁能源執行長葉勁廷等人揭牌。記者陳苡葳／攝影
國道休息站首座超快充站今天在西螺服務區啟用，由台達電處長徐瑞源（左起）、雲林縣政府建設處長李俊興、北基國際副董事長何佳璟，及高公局主秘彭煥儒、北基國際總經理廖順慶、聯樁能源執行長葉勁廷等人揭牌。記者陳苡葳／攝影

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