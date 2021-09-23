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煞風景！ 紅色塑膠便當盒躺海底成生態敗筆

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
台灣海域生態豐富，一只紅色塑膠便當盒卻成為美麗海洋的敗筆。圖／海保署提供
台灣海域生態豐富，一只紅色塑膠便當盒卻成為美麗海洋的敗筆。圖／海保署提供

台灣海域生態豐富，人為破壞常成敗筆，海洋保育署執行調查，發現澎湖馬公烏崁社區，四角嶼周邊的珊瑚被船錨破壞，青灣海域則可見到紅色塑膠便當盒等海底垃圾，東北角釣魚熱點，海中則常有很多斷裂的釣竿、魚勾及魚線，海洋垃圾成為最礙眼的生態殺手。

海保署調查發現，澎湖馬公烏崁社區海域珊瑚覆蓋率高，但四角嶼周邊海域的珊瑚常被船錨破壞，此外西部海域的海洋微塑膠及人造物最多，南、北是明顯熱區。

澎湖的珊瑚礁群長年遭大陸滾輪式拖網破壞，澎湖縣水產種苗繁殖場2018年起進行多物種珊瑚培育研究，並選定鎖港杭灣、烏崁、風櫃等海域進行珊瑚礁植栽復育，不過海保署隊發現，四角嶼周邊的珊瑚，仍有被船錨破壞跡象，「部分調查點仍觀察到人為活動對環境破壞的證據，令人惋惜」。

海保署表示，台灣西部海域充斥不少海洋微塑膠及人造物，南、北出現兩個明顯的垃圾熱區。海保署副署長吳龍靜表示，澎湖與東北角某些海域點位均發現人為的破壞，澎湖是珊瑚礁被船錨損毀，東北海域一些礁岩及藻床則殘留斷掉的釣竿、魚勾、吊線等物，這些都將再加強教育宣導及清除海廢力道，徹底解決。

海保署除撥經費請求縣市政府協助清理海廢，也成立「潛海戰將」及船隊協助清除海廢，在澎湖亦結合民間團體推動在地守護計畫，籲民眾別破壞海洋。

珊瑚 澎湖 馬公

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