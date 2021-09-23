專屬女性「卵巢癌攻略」 加入好友治療溝通不卡關

2018年癌症登記報告顯示，台灣一年有超過1500位女性罹患卵巢癌。一名35歲癌友小庭（化名）確診後，自己雖上網搜尋許多資料，但醫護人員進行治療前的說明，仍有聽沒有懂，再加上瀏覽過癌友經驗分享令她焦慮不已。癌症希望基金會攜手台灣婦癌醫學會，及兩藥廠推出LINE數位工具「卵巢癌攻略」，幫助癌友治療溝通不卡關。

「一開始只是躺下摸到肚子有硬塊，我以為只是便祕，也沒有其它不舒服，沒想到竟是卵巢癌第三期。」小庭說，確診後自己上網搜尋了很多資料，看見其他癌友經驗分享，感到更加焦慮，即便醫護人員在治療前期，詳細說明治療流程，但是艱澀的醫學名詞，對初診斷的病人來說就像是「火星文」，常常有聽沒有懂。

卵巢癌像是沉默殺手般，發生率為女性癌症第7位，死亡率為女性癌症第8位。台大醫院婦產部婦科主任鄭文芳指出，卵巢癌早期幾無症狀不易發現，因人體腹腔空間大，卵巢約3公分的大小，所以當出現腹脹、食慾不振、消化不好等症狀時才會發現，且卵巢癌容易復發、轉移，死亡率位居婦科癌症前三名。

卵巢癌在治療過程中，必須面臨生殖器官是否摘除，以及摘除後發生的更年期問題，大大提高女性病友的焦慮感。癌症希望基金會攜手台灣婦癌醫學會、台灣武田藥品，以及羅氏大藥廠發展，專為卵巢癌病友治療而設計的LINE數位工具「卵巢癌攻略」，癌友只需在LINE上加入「卵巢癌攻略」，便可一步步帶領病友，了解治療路徑、藥品資訊。

39歲卵巢癌一期的小娟，是「卵巢癌攻略」的使用者。她說，系統會循序漸進引導說明卵巢癌各期別的差異、治療流程、副作用對策等，搭配可愛的圖文方式呈現，接收專業資訊的同時也不會感到生硬，又能輔助理解醫護人員的說明，還可以做文字紀錄，讓初診斷的病友情緒平復許多。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，對於零碎、不熟悉且龐大醫療資訊的無所適從，是許多初診斷癌友及家屬共同面臨的困境，因此基金會自2019年起即運用國人最孰悉的LINE，開發不同癌別的攻略，提供正確的治療知識與相關資源，希望讓病友在治療中能「懂看、會問、有資源」。