租屋族小心！北市抽查市售空白租賃契約書 近六成是舊版

北市不少租屋族經濟負擔大，但北市法務局會同地政局日前蒐集轄內超商、文具店及書局等通路所販售之住宅、房屋租賃契約書共計18件，查核是否符合住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項，結果合格率僅約四成。法務局提醒，租賃雙方應使用內政部最新版本住宅租賃契約，可從北市法務局和地政局網站下載。

法務局指出，住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項已於109年9月1日修正生效，內政部的新版租約範本上路1年，對於電費計收方式、租賃雙方修繕責任、雙方提前終止契約的法定事由等事項，都有明確規範，這次抽查發現市面上尚仍有販售舊版契約，更有非內政部版本之租賃契約書。

地政局表示，這次共計抽查11家文具店、5家超商及2家書局所售空白契約，其中完全符合規定僅有8件。缺漏較多之項目包括租賃期間相關費用約定、修繕、任意終止租約的約定、承租人提前終止租約和遺留物的處理。

北市消保官龔千雅指出，法務局和地政局已拜會北市印刷商業同業公會，並將函請他縣市印刷商業同業公會，宣導印製符合現行住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定之租賃契約書，從源頭做起；民眾亦可自行上網列印內政部版本之住宅租賃契約書範本使用。

消保官提醒，付訂金前務必親自確認物件內部情形，並要求房東出示身分證件及有權出租住宅之證明文件，簽立合約前善用3日審閱權利，仔細審閱房東或業者所使用之定型化契約內容及附件，以防止詐騙並保障自身權益。