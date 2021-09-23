從微小到迴盪 願景十年數位展揭秘辛更有抽獎

秉持「努力讓台灣更好」初衷，聯合報系願景工程十年間，在台灣媒體界發起實驗。不只製作專題報導，更規劃倡議行動，成功促成多項政策進展。願景工程推出「從微小到迴盪」線上展覽，回顧歷年經典報導及幕後，邀請讀者回顧願景十年路，一起成為推動公共議題的夥伴。

「從微小到迴盪」線上展覽也與讀者互動，推出依議題設計的「好人好事T-Shirt」，可自選圖案與文案，完成一件讓你最有共鳴的上衣；另有「議題大頭貼」等網路活動。

十年前的九月十六日，聯合報於六十周年社慶宣布成立「願景工程」，希望「形塑影響，策動轉變」。透過新聞，願景工程揭露各項台灣被忽略的社會需求與議題，其中「體檢行的正義」專題報導，促成交通部修法，結合地方政府與民間組織，在偏鄉加開公車路線，也修法有限度開放白牌車能夠提供共乘、送餐服務。

影響力通過國際認證 加碼推出潮T抽獎活動

今年願景工程將「體檢行的正義」相關文章、活動與倡議送交國際組織認證，以「社會投資報酬率（Social Return on Investment，ＳＲＯＩ）」計算影響力。ＳＲＯＩ是當今注重「社會影響力（Social Impact）」國際趨勢下，衡量企業或組織為社會、環境及經濟所創造出的價值。願景工程更成為台灣第一個通過ＳＲＯＩ認證的媒體單位，每投入一塊錢，能創造23.99元的社會影響力。

「世代共好」也是願景工程長期耕耘的新聞題材，為吸引年輕人參與改變，願景工程推出「激起漣漪」系列活動。精選過去十年願景工程所關注的十六項議題，轉換成印花T-shirt「好人好事T」。邀請民眾將自身關心的議題穿在身上，讓弱勢、環境、動保、偏鄉受更多人關注。

此外，社群媒體已成當代民眾談天說地、看新聞的重要管道，許多議題都透過臉書與Line等平台擴散，激發更多力量。願景工程設計了「大頭貼產生器」，邀請讀者打造自己的「虛擬人像」，在社群平台換上議題大頭貼，成為願景工程的一份子。

只要換上「虛擬人像大頭貼」，並在願景工程的Facebook粉絲頁留言、分享；或在Instagram發布限時動態，標記願景工程的帳號—udnvision，寫下「願景十年從微小到迴盪」，再到願景工程的Instagram活動貼文留言「一起來關心社會」，並標記兩位朋友，即可免費參與「好人好事T」抽獎。

幕後酸甜苦辣不藏私 為下個十年激起更多漣漪

目前願景工程已製作超過140套深度報導，也走入校園、深入民間，累積舉辦144場實體活動，累積無數故事，在「漣漪幕後」展區傾囊分享。

例如2015年，記者何定照、陳柏亨為了「飲食革命-翻轉餐桌」專題報導，遠赴秘魯採訪名廚加斯頓‧阿庫里歐（Gastón Acurio）。拍攝當地美食展時，陳柏亨剛放下包包、換個鏡頭，暫放地上的整個攝影器材，竟然整包被偷走！

幸好阿庫里願意重新受訪，團隊也在前一晚備份檔案，這趟秘魯之旅才沒做了白工。長年耕耘偏鄉與環境議題的記者侯俐安說，攝影記者出門，總背著大包小包的器材，她為了分擔同事辛勞，總會幫忙扛器材。如今，只要提起「扛腳架」三個字，同事們就知道，又要出差了，成為大家的通關密語。

願景工程除了記者群，還有專門負責倡議、舉辦活動，擴大影響力的策展小組—願景合作社。合作社副總監蕭繡婉身經百戰，曾在三年內環台籌備「為青年尋路、開路」論壇，曾經一早先去南投、下午直衝高雄，晚上再回到台中過夜，隔日立刻上工辦論壇。

「拖著行李箱，裡頭裝滿願景工程的麥克風牌、延長線、文具箱、簡報遙控器、工作證、椅貼等等，短短兩天內，我們就三進三出台中高鐵站！」想起十年為公共議題奔波的經驗，蕭繡婉甘之如飴。

聯合報系願景工程將於今年公共化，轉型為「願景工程基金會」，並由前行政院長陳冲擔任董事長。盼邀請更多媒體單位、政府、大眾參與，引入各界資源，讓報導與倡議「更深、更遠、更大」。

願景工程強調，這次的展覽名「從微小到激盪」，象徵了這條前人未竟之路，已在過去十年間取得初步成果。透過線上展覽，願景工程將繼續匯聚來自台灣各地的微小關注，在下一個十年，堆疊出讓台灣更好的漣漪效應。

展覽網址：

1.從微小到迴盪｜願景工程十年紀實

https://www.vision10years.com.tw/

2.穿上你所關心的議題

https://shop.vision10years.com.tw/

3.換上你所關心的議題大頭貼

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