節日過後整腸胃 營養師曝「腸道公休一日順暢菜單」

中秋連假時吃了多少月餅、烤了多少肉？體重是否直線上升呢？營養師高敏敏於臉書粉專中提供「一日順暢菜單」，並表示，卡在身上的肥肉都是暫時的，接下來要讓消化道好好休息，建議採「吃六休一」的方式，一周選一天當作腸道的公休日。

「腸胃公休日」比起常見控制進食時間的數字飲食法更好執行，是輕飲食的入門飲食方式，透過原型高纖食材，搭配含好菌的優酪乳，取代高油、高鹽及高糖的飲食，可減輕腸道負擔，讓體內進行順暢大掃除。

腸道公休一日順暢菜單

●早餐／425大卡（千卡，kcal）：地瓜中型1個＋蛋1顆＋優酪乳1瓶

●早點心／60kcal 蘋果1顆

高敏敏表示，好菌就像體內的士兵，寡醣則是士兵的糧食，一起搭配食用，能讓好菌占上風，幫助調節消化道機能。

地瓜擁有豐富的膳食纖維與寡醣，加上優酪乳的好菌，有助於維持腸道好的菌叢生態。

雞蛋、優酪乳都有優質蛋白質，能幫助身體在腸胃公休日中也能有好的代謝力，尤其蛋白質經由優酪乳中的乳酸菌發酵、分解成小分子後，更有利於腸道的吸收與利用。

此外，早點心選擇富含水溶性膳食纖維的蘋果，搭配優酪乳養成好菌，咀嚼的過程也可提神醒腦，提升工作效率。

●午餐／315kcal：玉米1根＋雞胸肉1片＋沙拉1碗

●午點心／103kcal：優格1杯

高敏敏指出，將每天在吃的白飯替換成有纖維的玉米，有助於消化，再把高油脂的炸排骨、炸雞等換成低脂雞胸肉，搭配滿滿的生菜沙拉，能一次攝取足量的膳食纖維、植化素及維他命Ｃ。

下午茶點心選擇飽含滿足感的優格，除了能補充每日所需的乳製品及鈣質外，也能快速補充體內好菌。

●晚餐／505kcal：五穀飯3/4碗＋炒青菜1盤＋蒸魚（手心大小）

●晚點心／60kcal：新鮮水果1碗

高敏敏表示，選對下班後的晚餐，就能吃得飽，又能享受腸胃順暢、少負擔的輕鬆感。以全穀類澱粉搭配顏色豐富的蔬菜、清蒸的魚肉，可獲得omega-3脂肪酸；飯後再來一份新鮮水果，可讓飲食更均衡。

此外，足夠的水分能維持身體代謝力、排除體內囤積廢物，高敏敏建議，養成隨時喝水的習慣，1天至少飲用2000毫升的水。