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台灣好行南庄線拚好康 假日加碼抽商圈購物金

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣好行南庄線即日起至12月12日推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎。圖／苗栗縣政府提供
台灣好行南庄線即日起至12月12日推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎。圖／苗栗縣政府提供

台灣好行南庄線受疫情影響停駛近3個月後，8月1日已恢復營運，即日起至12月12日並推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎，活動期間內，凡是周五至周日、連續假期還加碼抽商圈購物金，獎金面額最高500元，可當場至商圈消費，苗栗縣政府文化觀光局歡迎遊客多利用，搭乘台灣好行感受南庄山水之美。

文觀局指出，國內疫情逐步獲控制，管制也漸進式開放，戶外活動非常適合防疫期間放鬆的首選，台灣好行南庄線串聯竹南鎮市區及國際慢城南庄鄉，其中最知名的獅頭山風景區，非常適合喜愛健行的旅客前來，探訪名山古剎，想休閒的旅客推薦來趟老街巡禮。

南庄著名的康濟吊橋串連了南庄主要3條老街「南庄老街」、「十三間老街」及「南江老街」，其中最熱鬧的南庄老街，有隱身於巷弄間的「桂花巷」，潛藏許多特色小吃及甜品，入口處還有早期婦女用來洗衣服、打嘴鼓的洗衫坑，偶而還能看到在地居民洗衣、洗菜情景，彷彿時光不曾流去。

文觀局表示，穿過南庄市場來到另一端的「十三間老街」，有別於南庄老街喧鬧的氛圍，十三間老街多了一份靜謐，文創店家散落其間，透過趣味的方式向遊客展現老街的故事，除了這些經典戶外景點，想要踏尋網美秘境的旅客可選擇先到頭份後花園站下車，順老崎古道尋找美麗的楓香林。

搭台灣好行來南庄只要出示一日券乘車證明，還可享有特約優惠，提供優惠店家超過50間，透過特約店家地圖https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dm2zvEZH10sezRQ24L7976qmLafEJO8V&usp=sharing尋找台灣好行南庄線沿線的專屬好康優惠，相當方便。

即日起至12月12日止憑台灣好行南庄線一日乘車券，完成線上登錄及乘車體驗問券調查https://ppt.cc/fcHXjx即可參加抽獎活動，獎項包括Switch遊戲主機及南庄超值套票等，活動期間每周五至周日及連續假期，持一日券乘車證明到南庄老郵局再抽商圈購物金，每日限量30名，最高購物金500元，可立即在南庄商圈「台灣好行特約店家」消費，歡迎大家搭乘台灣好行南庄線，一起FUN遊慢城抽大獎。

台灣好行南庄線即日起至12月12日推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎。圖／苗栗縣政府提供
台灣好行南庄線即日起至12月12日推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎。圖／苗栗縣政府提供
台灣好行南庄線即日起至12月12日推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎。圖／苗栗縣政府提供
台灣好行南庄線即日起至12月12日推出抽獎活動，憑一日券乘車證明即可參加抽獎。圖／苗栗縣政府提供

南庄 老街 台灣好行

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