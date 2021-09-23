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國道首座電動車快充站啟用！高公局：2025前設置130格
國道首座電動汽車快速充電站啟用，交通部高速公路局說，今起在國1西螺服務區北上加油站停車位，提供電動車輛快速充電服務。預計2025年底前在國道沿線各服務區設置130格電動車充電停車位。
高公局說，西螺服務區北上加油站經營廠商為北極星能源公司，該公司率先建置國道第一座兼具CCS1&CCS2雙充電介面的DC直流快充設備，可同時供應四台電動車快速充電服務， 同時推出TAIL特爾電力電動車充電服務App。
高公局說，只要掃描充電樁上的QR Code即能拔槍充電，初期採會員制，每度電基本收費12元，試營運期間（至10月15日23時止），推出限時充電優惠，每度電只要9元，讓電動車用路人有更流暢簡便的充電體驗。
高公局表示，為配合政府積極加強推動電動車政策，以「廣設電動車充電樁，帶動電動車發展」概念，預計2025年底前在國道沿線各服務區設置130格電動車充電停車位。
高公局說，西螺服務區北上加油站是第一站，透過國道服務區的交通運輸節點設置快充充電樁，提供旅途中的充電服務，減少電動車用路人的里程焦慮，讓用路人更安心，歡迎用路人在服務區將身心與車輛的能量都加滿，享受愉快的旅程。
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