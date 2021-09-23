阿聯酋航空恢復9成航線宣布招募3000名空服 條件看這

隨著各國陸續放寬旅遊限制，阿聯酋航空今天說，目前已恢復全球近九成航線，持續強化全球運能，擴展航線以滿足旅客的飛行需求，並宣布啟動全球招募計畫，未來6個月內將招募3000名客艙機組人員（空服員）及500名機場服務人員加入阿聯酋航空團隊，前往阿聯酋航空的轉運樞紐中心杜拜任職。

阿聯酋航空說，該全球招募計畫提供的職缺，為常駐杜拜以及需要第一線面對旅客的人員；希望邀請個性和善、充滿活力，有服務熱忱的人才加入成為夥伴，以如同阿聯酋航空品牌大使的身份走訪全球、與世界交流。有志加入阿聯酋航空擔任客艙機組人員或機場服務人員的人才，可於 www.emiratesgroupcareers.com 了解更多職務內容和提交申請。

阿聯酋說，因應全球各國邊境陸續鬆綁，帶來持續增長的航班需求，已陸續召回在去年受新冠疫情減班影響而停工的飛行員、客艙機組人員和其他營運相關人員。目前，阿聯酋航空已恢復全球近九成航線，飛往超過120個城市；並預計於年底恢復七成機隊運能，讓更多阿聯酋航空的旗艦客機A380重返天際。

阿聯酋說，作為全球最具活力的城市之一，杜拜憑藉政府強而有力的領導，迅速於阿拉伯聯合大公國境內實施疫苗施打計畫，制定明確的防疫規定與機制，並透過各公家機關與企業的緊密合作，已迅速並安全地於去年7月解封，重啟商務與觀光旅遊。至今，杜拜仍持續以熱情著名的人文風情、免稅環境及領先全球的生活、工作與休憩設施，吸引來自世界各地的人們前往。