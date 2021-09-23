中榮出院後免煩惱！七旬翁：居家復健體力心情都變好了

高齡住院病患出院後的照顧問題，令家屬困擾。台中榮總高齡醫學中心與急診部推出「「銀髮健康」遠距照護平台APP，讓返家長者得以持續接受照護。72歲劉姓慢性病患者今天現身說法，他一活動就疲累、喘，生活受限也影響到情緒，在使用APP後，依據醫師建議居家復健運動，就像有醫護在身邊，「跟在醫院復健一樣」，體力、心情都變好了。

急診部主任林子傑說，84歲潘奶奶因腰椎椎間盤突出行動困難，近日夜間擔心吵醒家人獨自如廁，不慎跌倒送至急診，經由醫師的問診，再透過資訊系統的檢核，發現潘奶奶的狀況可能來自於不適當用藥造成。

林子傑指出，經一般急診部門並非專為高齡長者而設計，在人口老化的過程中，眾多高齡病人讓急診面臨重重挑戰，主要原因是高齡病人通常不是單一疾病，且後續出院的照顧問題也困擾許多家屬。

高齡醫學中心主任林時逸說，高齡友善照顧必須整合多專業跨領域的醫療團隊，因此台中榮總高齡醫學中心與急診部共同成立急診長者友善照顧團隊，並與東海大學資訊工程學系楊朝棟終身特聘教授團隊開發「銀髮健康」遠距照護平台APP，讓友善照護從醫院延伸到居家。