萬里蟹產季到來 新北與電商平台推宅配與提貨券
萬里蟹產季到，今年因疫情影響，新北市漁管處輔導漁民與知名電商平台合作，推出線上萬里蟹福袋及北海岸漁產品電商宅配，另外也與凱達大飯店、望月樓合作推出外帶鱻蟹宴提貨券，讓民眾不論是到產地或是宅在家都能品嚐萬里蟹。
漁管處表示，今年5至7月受到三級警戒影響，萬里蟹品牌首度與MOMO購物網合作，即日起建置萬里蟹預購及漁產品專區，萬里蟹新鮮熟凍蟹線上預購只要1799元，即日起至9月30日止開放預購，限量1000份，還可搭配新北在地特色漁產品一次購足，新鮮直送又方便。
為了讓更多饕客們品嚐到萬里蟹最重要慶典「鱻蟹宴」，漁管處今年與台北五星凱達大飯店及望月樓合作推出「外帶鱻蟹宴」，結合電商通路，6人份鱻蟹宴將分別以4600元以及10999元的外帶提貨券方式販售，讓更多人能品嚐到萬里蟹鮮美的滋味與品牌價值。
新北市長侯友宜表示，這次與電商平台業者合作推廣萬里蟹，不只行銷萬里蟹及新北漁產品，也是打破了傳統產業跟電商科技的藩籬，更促進新北在地產業朝向智能行銷，未來會持續鼓勵各式各樣的農漁產品站上電商平台。
漁管處表示，為了提升萬里蟹銷售通路，目前已有59家萬里蟹合作餐廳共同行銷，只要餐廳標榜使用「萬里蟹」，並且具有正式營業登記、用餐環境乾淨、明碼標價等友善顧客的標準，就可以加入萬里蟹合作餐廳名錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言