萬里蟹產季到來 新北與電商平台推宅配與提貨券

萬里蟹產季到，今年因疫情影響，新北市漁管處輔導漁民與知名電商平台合作，推出線上萬里蟹福袋及北海岸漁產品電商宅配，另外也與凱達大飯店、望月樓合作推出外帶鱻蟹宴提貨券，讓民眾不論是到產地或是宅在家都能品嚐萬里蟹。

漁管處表示，今年5至7月受到三級警戒影響，萬里蟹品牌首度與MOMO購物網合作，即日起建置萬里蟹預購及漁產品專區，萬里蟹新鮮熟凍蟹線上預購只要1799元，即日起至9月30日止開放預購，限量1000份，還可搭配新北在地特色漁產品一次購足，新鮮直送又方便。

為了讓更多饕客們品嚐到萬里蟹最重要慶典「鱻蟹宴」，漁管處今年與台北五星凱達大飯店及望月樓合作推出「外帶鱻蟹宴」，結合電商通路，6人份鱻蟹宴將分別以4600元以及10999元的外帶提貨券方式販售，讓更多人能品嚐到萬里蟹鮮美的滋味與品牌價值。

新北市長侯友宜表示，這次與電商平台業者合作推廣萬里蟹，不只行銷萬里蟹及新北漁產品，也是打破了傳統產業跟電商科技的藩籬，更促進新北在地產業朝向智能行銷，未來會持續鼓勵各式各樣的農漁產品站上電商平台。