青壯年心室肥厚突猝死 遺傳罕病作祟「壽命短少20年」

高血壓、肥胖等都是引發心臟病的致病因子，心臟罕見疾病也是奪命殺手！心臟基金會執行長侯嘉殷指出，除了類澱粉沉落症外，包含法布瑞氏症，也會影響心臟功能運作，導致器官病變及衰竭，甚至死亡，尤其該症有七成會演變心臟相關病變，表徵不清楚，無法早起發覺及治療，但已知臨床表現跟肥厚型心肌症很像，呼籲心室肥大患者應該進罕病篩檢。

心臟基金會今舉行「2021年世界心臟日：從心發現、不遺罕」記者會指出，心臟病是國人第二大殺手，中年人等45歲以上族群最高，副執行長趙庭興指出，常見兩種心臟罕病，一為類澱粉沉積症，是因為不正常的沉積蛋白質，導致心臟、肝臟及腎臟無法正常運作。另一為法布瑞氏症，因基因缺陷導致細胞無法製造特定酵素，用以分解特定脂質而導致堆積，很可能出現器官損傷疾病變，影響心臟、腎臟及神經系統。

這兩種罕病也會逐步出現心臟病變，如心肌病變、心搏過慢、左心室肥厚、心肌纖維化，心衰竭、心律不整等，其中法布瑞氏症患者有10%在發病時，會出現心臟相關病徵，因為神似心臟疾病相似，因此常被忽略或延誤治療，若無正確診斷及治療，男生會減少20年壽命，女性會減少15年壽命。

台大醫學院心衰竭中心主任莊志明指出，過去有一名59歲患者，本身身體健康，無慢性病且規律運動，因工作因素需要定期檢查，曾於11年前檢查出左心室肥厚，三年前曾發生心臟跳停，經電擊急救甦醒，需裝入植入性心臟去顫器，家人也曾發生猝死，另一家人則篩檢出心室肥厚，最後他也在去年透過抽血、影響診斷及基因檢查，確診為法布瑞氏症。

「過半以之死因的法布瑞氏症患者，死於心血管疾病。」莊志明指出，罹患法布瑞氏症，早期會有肢體末梢極度疼痛的燒灼感、少和、血管角質瘤等，晚期則會有胸悶、胸痛、蛋白尿及腎衰竭、甚至中風。這項疾病會從年輕時，心肌細胞逐漸受損，漸漸的心室肥厚、心律不整，最後導致心衰協、心臟死亡。

莊志明表示，台灣本土研究中，40歲以上心臟型的法布瑞士症患者，男性有六成三會反應在左心室肥厚症，女性則有三成多，容易為有呼吸急促、疲勞、胸痛、心悸、頭暈等症狀，最後容易導致心臟衰竭、心臟驟停和缺血性中風，呼籲40歲以上男性，有出現左心室肥厚或心臟相關家族病史者，務必要提高警覺。