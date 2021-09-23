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多吃B群增肺癌風險？營養師：並無大型實證醫學研究

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院營養師黃淑敏提醒民眾均衡從食物中攝取各類營養素最健康。圖／南投醫院提供
南投醫院營養師黃淑敏提醒民眾均衡從食物中攝取各類營養素最健康。圖／南投醫院提供

維生素B群是許多民眾常吃的營養補充品，希望補充體力與精神，不過近日傳出，男性補充B群會大幅提升40至50%的肺癌風險。南投醫院表示，並無大型實證醫學研究，證實補充維生素會導致癌症。不過營養師建議，天然食物才是補充維生素來源的，如果服用補充劑，則需參考每日建議量，多食無益。

南投醫院表示，網傳訊息是出自2017年發表在臨床腫瘤期刊 ( Journal of Clinical Oncology) 的內容，使用問卷並追蹤了7萬7118名民眾的死亡率及相關危險因子，發現年齡50至76歲補充高劑量的維生素B6>20mg/天和B12>55ug/天，會增加肺癌發生率。

營養師黃淑敏說，研究中指出抽菸又補充高劑量維生素B6和B12的民眾才會增加肺癌風險。而「高劑量補充」，根據我國第八版「國人膳食營養素參考攝取量」中建議成年人50歲以上，每日維生素B6攝取量為1.5mg， 而B12則為2.4ug。 這個攝取量就是每日均衡飲食建議， 如豆魚蛋肉、蔬菜、五穀雜糧類、水果、油脂與堅果種子及乳製品等，只要每日攝取到這六大類食物，各種維生素就不會缺乏。

黃淑敏說，人體所需維生素分為水溶性及脂溶性。脂溶性維生素是指維生素A、D、E、K，而水溶性維生素就是維生素C和B群。B群則包括維生素B1、B2、B3、B6 、B12、葉酸等。

維生素在人體的共同特性就是，除了維生素D以外，人體內幾乎無法自行合成，必須由食物供應。而且只需要極少量，就可以維持人體正常生長、調節生理機能及組織建造與修補，還可以幫助營養素及能量的代謝。

民眾是否需要額外補充維生素？黃淑敏建議，若是每日無法吃到足夠飲食或是生病期時，可適量補充維生素，但不建議長期補充，也不建議補充高劑量的維生素。這篇研究中只有指出維生素B6、B12並無研究其他的B群，抽菸本來就是罹患肺癌的危險因子之一。她建議每天均衡攝取天然食物，如必須使用補充劑作為營養補充，以每日建議量或是產品上標示建議量補充，多食無益。

不少民眾服用維生素補充體力，營養師建議需遵守參考值，不要過量服用。圖／南投醫院提供
不少民眾服用維生素補充體力，營養師建議需遵守參考值，不要過量服用。圖／南投醫院提供

肺癌 抽菸

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