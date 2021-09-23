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中秋後…狂吃「火燒心」醫：5守則讓你免跑醫院

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師莊家舜說明，目前最常見診斷胃食道逆流的方式為胃鏡檢查，透過內視鏡觀察賁門。圖／衛福部台中醫院提供
醫師莊家舜說明，目前最常見診斷胃食道逆流的方式為胃鏡檢查，透過內視鏡觀察賁門。圖／衛福部台中醫院提供

衛福部台中醫院肝膽腸胃科醫師莊家舜說，過完中秋節，很多胃食道逆流病人紛紛找腸胃科醫生報到。主要是民眾在中秋連假期間攝取過量高油、高糖食物，加上運動變少，造成有胃食道逆流，建議把握5項守則，從改善生活習慣開始，遠離「火燒心」。

1.調整飲食習慣：避免攝取咖啡因、巧克力、高糖高油或辛辣重口的食物，細嚼慢嚥，避免暴飲暴食，建議飯後也別立刻躺下，且睡前2到3小時避免進食。

2.戒除菸、酒、檳榔。

3.減重：因肥胖會導致腹壓上升，增加胃部壓力，容易產生胃食道逆流。

4.紓解壓力：壓力也會導致胃食道逆流，建議可以透過心理諮商、冥想、漸進式肌肉鬆弛練習等方式來紓壓，降低生活上的不安及焦慮。

5.穿著寬鬆衣褲：太緊的衣褲會讓負壓增大，增加胃食道逆流的發生率。

莊家舜說明，胃食道逆流除了吐酸水、胸口灼熱、吞嚥困難之外，常常還有一些非典型的症狀，如咽喉痛、沙啞、牙齦發炎、慢性咳嗽、胸悶胸痛等，經由耳鼻喉科、胸腔科或心臟科轉介至腸胃科就診。

莊家舜表示，目前最常見診斷胃食道逆流的方法是胃鏡，透過內視鏡觀察賁門是否鬆弛或潰瘍，但僅1/3發現逆流性食道炎，另外2/3要透過24小時胃酸檢測觀察。臨床上會將胃食道逆流的病人分為「胃酸異常暴露」、「對逆流過度敏感」及「功能性心灼熱」三類來對症下藥。

莊家舜指出，雖有新型抑制胃酸的藥物上市，但仍有40%病人對藥物反應不佳，原因就是病人生活飲食起居不正常，或是沒有穩定服藥，難以根治，因此患者宜由改善生活習慣開始，如未好轉可再考慮接受胃鏡檢查或是藥物治療，若藥物治療效果不佳，可以再諮詢醫師是否進行內視鏡或外科手術，杜絕惱人的胃食道逆流。

胃食道逆流 中秋節

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