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新竹地區唯一兒童專門醫院 新竹馬偕兒醫今上梁

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已建至第十層樓，今舉行上梁典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已建至第十層樓，今舉行上梁典禮。圖／新竹市政府提供

國內首座由地方政府以BOT方式支持籌建、新竹地區唯一兒童專門醫院「新竹市立馬偕兒童醫院」目前工程進度已建至第十層樓，今舉行上梁典禮。新竹市長林智堅指出，馬偕兒醫投入30億元興建地下四層、地上十層空間，提供400床以上、32科兒童專屬醫療服務，還有24小時兒科醫師駐診急診，預計2022年營運，將結合產科打造一條龍婦幼醫療服務。

新竹市立馬偕兒童醫院坐落新竹市建功二路22巷，市府以BOT方式與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人合作，投入30億元打造。

林智堅說，他2014年12月25日就職後，隔年2月帶著市府團隊到台北馬偕醫院拜訪院長楊育正，希望整合地區醫院資源，提供新竹市夜間兒童急診服務；2016年10月內政部審議通過，將機關用地變更兒童醫院用地，找到土地之後，同年11月他到議會報告，多數議員表達支持，但鄰近民眾對醫院興建有不同看法，歷經耐心溝通、化解疑慮；2017年8月市府和馬偕醫院簽立BOT契約；2018年兒童節前夕土地完成點交；2019年10月通過環評及都市設計審議，去年正式動工。

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎指出，新竹市立馬偕兒童醫院為全台第一座獨立兒童醫院，期待明年兒童節落成，為孩子提供完善的醫療服務。

新竹馬偕紀念醫院長翁順隆表示，新竹市立馬偕兒童醫院將以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務，編制43名兒童主治醫師，17名婦產科醫師，是一般兒產科的三倍規模，第一階段提供25科醫療服務，第二階段提供32科，可提供總病床400床以上服務，還有兒科專科醫師24小時駐診急診服務，提供全方位兒童醫療服務。

新竹市立馬偕兒童醫院今舉辦上梁典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市立馬偕兒童醫院今舉辦上梁典禮。圖／新竹市政府提供

新竹 醫師 BOT

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