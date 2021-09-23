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武陵農場11公頃廢耕地種1.3萬棵樹 找回「國寶鮭」棲地

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
武陵農場今天啟動「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫。記者吳姿賢／攝影
武陵農場今天啟動「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫。記者吳姿賢／攝影

台灣「國寶魚」櫻花鉤吻鮭一度只剩200多尾，近年靠著復育棲地、人工養殖放流，去年監測數量增至1.2萬尾創史上新高。為持續推動櫻花鉤吻鮭復育，慈心有機農業發展基金會、和泰汽車、退輔會武陵農場、林務局、雪霸國家公園，將利用武陵農場11.27公頃廢棄耕地重新造林，在明年底前種植1.3萬棵樹木，除了復育鮭魚棲地，同時也創造景觀價值、保護野生動物。

武陵農場今天啟動「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫，宣誓串聯櫻花鉤吻鮭在大甲溪上游重要支流的復育行動。退輔會副主委陳曉明說，許多老兵撤退到台灣後親手開墾土地，才能創造出武陵農場的景觀與環境，慈心有機農業發展基金會總監程禮怡說，武陵農場近年經營重點由傳統慣行農業的溫帶水果生產，轉型為生態觀光為主，現在又提供廢耕地11.27公頃植樹。

林務局長林華慶表示，台灣近幾十年來從「人定勝天」觀念改為關懷環境及森林，當初在七家灣溪發現珍貴「國寶鮭」，並留意到種植高麗菜環境對櫻花鉤吻鮭有不利影響，民國84年農委會畫設櫻花鉤吻鮭保護區，也跟退輔會合作在河川兩岸100到200公尺處重新造林，保護河岸不要持續受土石沖刷，這20多年來所造的林木已相當高大，成為七家灣溪堅實的生態堡壘及生態廊道，退輔會民國90多年也做了重要決策，將過去農作物生產行為轉為更符合現代的綠金生態旅遊。

林華慶表示，此次退輔會提供大面積珍貴土地，林務局會一起合作，但不只是把樹種下去，而是要考量到樹種的配置，如遊客行經的區域將兼顧景觀功能，會變色的青楓可以栽植在步道兩側，遊客不會抵達的區域更要強調生態，替野生植物做考量。

和泰汽車本部長劉傳宏說，四年多前TOYOTA推動「一車一樹」，減少海岸線退縮、落實企業社會責任，且汽車是移動性汙染源，透過植樹也可幫助減碳，這四年多來已在海岸線種下50萬棵樹木，未來會繼續推動「一車一樹」，從海岸線造林轉為雪霸國家公園植樹，協助生態棲地復育。

慈心基金會執行長蘇慕容說，今年全世界都很關注氣候變遷議題，過去山林表土有豐厚的有機質，但後來轉為農業耕種，表土有機質流失，成為地球暖化的因素之一，若能重新在山林植樹，就能重新累積有機質、增加碳匯功能，幫助減緩地球暖化。

武陵農場11.27公頃廢棄耕地將重新造林。記者吳姿賢／攝影
武陵農場11.27公頃廢棄耕地將重新造林。記者吳姿賢／攝影

櫻花鉤吻鮭 武陵農場 退輔會

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