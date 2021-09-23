「不要只是大外宣題材」 伴盟籲徐國勇回應跨國同婚

同婚專法已通過852天，跨國同性伴侶至今卻被戶政單位拒絕登記結婚。台灣伴侶權益推動聯盟今到行政院門口抗議，要求內政部長徐國勇出面回應，立即撤回違法函釋，讓跨國同性伴侶可以登記結婚。但徐國勇沒有現身。

伴侶盟秘書長簡至潔指出，今年上半年，台北高等行政法院的兩起跨國同婚判決，皆直指內政部拒絕跨國同性伴侶登記結婚的函釋違法，戶政單位也沒有再上訴。雖然已經勝訴，但戶政單位至今仍拒絕讓跨國同性伴侶登記結婚，原因在於內政部並未變更那一份違法函釋。

簡至潔說，伴盟與跨國同性伴侶在11日赴內政部要求徐國勇出面說明，徐國勇沒有回應，事後僅以新聞稿「完成修法後，內政部就會辦理登記」，內容牛頭不對馬嘴，這種跳針式的說法回覆令人難以接受。

伴盟律師表示，日前收到內政部回函，內政部拒絕提出任何具體方案，只稱依涉外民事法律適用法第6條反致原則，可個案適用，但內政部未提出個案適用的具體標準，也就是說，若第一線戶政人員沒辦法適用法令，民眾就得去訴訟、訴願，每一對想結婚的跨國同性伴侶都要先經過漫長程序折磨，才能得到爭取到原本應有的權益。

此外，關於涉民法第8條公序良俗原則，伴盟律師說，內政部其實可以直接採取法院判決見解，以函釋宣告禁止同性婚姻的外國法令若適用於我國即違反公序良俗，應該被排除，內政部明明可以做函釋，卻選擇不做，只告訴大家等修法。

簡至潔表示，800多個日子，多少跨國同性伴侶沒辦法結婚、沒辦法見面，提心吊膽簽證到期或出境就進不來，面對亞洲第一的台灣同性婚姻專法，內政部、行政院卻放任違憲狀態持續，同婚不要只是成為政府大外宣的題材，要的是真正的平權，假設內政部遲不回應，伴盟未來將每周都到行政院前抗議。