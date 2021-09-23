快訊

五倍券共同綁定手機、email填錯免驚 加碼券抽籤前將開放修改

五倍券紙本放大術！超商、百貨專屬優惠一次看 5千直接變7千

「不要只是大外宣題材」 伴盟籲徐國勇回應跨國同婚

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
跨國同性伴侶至今卻被戶政單位拒絕登記結婚。台灣伴侶權益推動聯盟今到行政院門口抗議，要求內政部長徐國勇立即撤回違法函釋，讓跨國同性伴侶可以登記結婚。記者葉冠妤／攝影
跨國同性伴侶至今卻被戶政單位拒絕登記結婚。台灣伴侶權益推動聯盟今到行政院門口抗議，要求內政部長徐國勇立即撤回違法函釋，讓跨國同性伴侶可以登記結婚。記者葉冠妤／攝影

同婚專法已通過852天，跨國同性伴侶至今卻被戶政單位拒絕登記結婚。台灣伴侶權益推動聯盟今到行政院門口抗議，要求內政部徐國勇出面回應，立即撤回違法函釋，讓跨國同性伴侶可以登記結婚。但徐國勇沒有現身。

伴侶盟秘書長簡至潔指出，今年上半年，台北高等行政法院的兩起跨國同婚判決，皆直指內政部拒絕跨國同性伴侶登記結婚的函釋違法，戶政單位也沒有再上訴。雖然已經勝訴，但戶政單位至今仍拒絕讓跨國同性伴侶登記結婚，原因在於內政部並未變更那一份違法函釋。

簡至潔說，伴盟與跨國同性伴侶在11日赴內政部要求徐國勇出面說明，徐國勇沒有回應，事後僅以新聞稿「完成修法後，內政部就會辦理登記」，內容牛頭不對馬嘴，這種跳針式的說法回覆令人難以接受。

伴盟律師表示，日前收到內政部回函，內政部拒絕提出任何具體方案，只稱依涉外民事法律適用法第6條反致原則，可個案適用，但內政部未提出個案適用的具體標準，也就是說，若第一線戶政人員沒辦法適用法令，民眾就得去訴訟、訴願，每一對想結婚的跨國同性伴侶都要先經過漫長程序折磨，才能得到爭取到原本應有的權益。

此外，關於涉民法第8條公序良俗原則，伴盟律師說，內政部其實可以直接採取法院判決見解，以函釋宣告禁止同性婚姻的外國法令若適用於我國即違反公序良俗，應該被排除，內政部明明可以做函釋，卻選擇不做，只告訴大家等修法。

簡至潔表示，800多個日子，多少跨國同性伴侶沒辦法結婚、沒辦法見面，提心吊膽簽證到期或出境就進不來，面對亞洲第一的台灣同性婚姻專法，內政部、行政院卻放任違憲狀態持續，同婚不要只是成為政府大外宣的題材，要的是真正的平權，假設內政部遲不回應，伴盟未來將每周都到行政院前抗議。

內政部 結婚 徐國勇

延伸閱讀

影／嘉縣消防員搜救訓練溺斃 近百同事列隊敬禮送行

橋科首條聯外道路拓寬通車 陳其邁：加速在地產業翻轉

消防員潛訓溺斃家屬哭求真相 徐國勇弔祭：不容憾事發生

徐國勇：做最好的準備來因應颱風 期望沒有人命傷亡

相關新聞

星宇航空開闢新加坡航線成為航網第10個航點

星宇航空公司新增第10個航點，23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局的吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機。桃...

運動受傷先冰敷？醫師說最新觀念已經不是這樣

運動扭傷要先冰敷，可能是很多人都有的觀念，但是醫師表示，最新的研究顯示，冰敷可以減緩腫脹不適，但是卻會妨害血液循環、影響...

影／史上首度國慶焰火預約入場 35公頃港灣開放2萬人

今年國慶日焰火睽違20年重返高雄港施放，立法院長、國慶籌備委員會主委游錫堃與高雄市長陳其邁在棧貳庫宣布防疫新生活下的國慶...

17歲男孩首露「弟弟」卡住 「螃蟹」姿進診間

「弟弟」首次出頭天就窒息！一名17歲男孩長久有包莖困擾，某日早上小便時，包皮意外翻起，龜頭第一次露出，但不到10分鐘，龜...

國慶連假台灣高鐵再加開12班次列車 9月25日零時開搶

台灣高鐵公司經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，今天宣布再加開12班次列車（南下六班、北上六班），9月25日周六凌晨零時起開...

武陵農場11公頃廢耕地種1.3萬棵樹 找回「國寶鮭」棲地

台灣「國寶魚」櫻花鉤吻鮭一度只剩200多尾，近年靠著復育棲地、人工養殖放流，去年監測數量增至1.2萬尾創史上新高。為持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。