影／史上首度國慶焰火預約入場 35公頃港灣開放2萬人

今年國慶日焰火睽違20年重返高雄港施放，立法院長、國慶籌備委員會主委游錫堃與高雄市長陳其邁在棧貳庫宣布防疫新生活下的國慶盛會。記者會上宣布，國慶焰火施放範圍是史上最大，海上七艘平台船上施放百發12吋以上大型焰火彈，也是首度採用預約入場觀賞的國慶焰火盛會，可容納69萬人的場地僅開放2萬人入場觀看。

高市府邀請東京奧運國手江念欣、高展宏參加「2021國慶焰火在高雄」記者會。市府副秘書長郭添貴簡報指出，國慶焰火在高雄港灣水域施放，總面積35公頃、可容納69萬人，原依防疫規定可容23萬人，但高市府將觀賞人數下修至2萬人，分艙觀賞景點設在蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線周邊，若要入場觀賞須採預約實名制，9月25日公布線上預約細節。

立法院長游錫堃說，高雄是海洋首都，蔚藍海水讓人心曠神怡，當年因前總統陳水扁提倡「港市合一、南北平衡」，促成原本在台北市舉辦的國慶焰火首度南下高雄舉辦；當年228事件發生在高雄，高雄可說是一個對台灣民主覺醒貢獻很大的城市，城市進步有目共睹，他代表立法院向全國人民發出邀請，歡迎大家到高雄觀看國慶焰火。

慶籌會秘書長、防疫中心副指揮陳宗彥，以及高雄市衛生局長黃志中等人參加記者會。陳其邁說，國慶焰火在疫情下舉辦，防疫務必做到滴水不漏，不僅活動採取預約制，還要落實實名制、戴口罩等防疫措施，疫情讓國人很苦悶，可望透過焰火帶來不一樣的感受，目前初步規畫入場觀看人次是2萬人次，但也會滾動式檢討，隨時調整防疫措施。