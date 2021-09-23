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星宇航空開闢新加坡航線成為航網第10個航點

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
星宇航空公司23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機，星宇航空地勤人員持標語手板在登機門口與「Merli」合影。記者陳嘉寧／攝影
星宇航空公司23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機，星宇航空地勤人員持標語手板在登機門口與「Merli」合影。記者陳嘉寧／攝影

星宇航空公司新增第10個航點，23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局的吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機。桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水柱拱門，歡送首航班機啟程，水霧在停機坪地面形成彩虹，象徵首航好彩頭。

星宇航空23日調派空中巴士A321neo機隊中最新的B-58205號機首航新加坡，沒有舉行任何儀式，僅邀請新加坡旅遊局的吉祥物萌小獅「Merli」（魚尾獅的兒子）到候機室歡送旅客登機，俏皮可愛的「Merli」現身，吸引旅客合影。星宇航空準備了「萌小獅Merli造型行李吊牌」贈送給搭乘首航班機的旅客，

旅客江小姐登機前表示，3月間從日本回台灣時，朋友就建議她嘗試搭乘星宇航空，體驗搭乘後相當驚艷，覺得星宇的服務態度佳，飛機餐令人回味，機上的安全影片拍得很有意思，還特別跟家人分享飛行經歷。這次計畫前往新加坡工作，碰上星宇航空開闢新加坡航線，當然選擇搭乘星宇航空首航班機。

同樣是前往新加坡的工程師劉先生認為，以往台灣飛新加坡的航班不多，之前多是搭乘新加坡航空班機，有更多的航空公司加入飛航對乘客會更方便。星宇航空是新成立的航空公司，在服務方面口碑很好，沒想到可以搭到首航班機，覺得很開心。

星宇航空首航新加坡班機，受新冠肺炎疫情影響旅客雖然僅12人，不過受惠於暢旺的航空貨運市場需求，腹艙貨運來回航班全滿。新加坡為星宇航空開闢的第10個航點，其它已開航的航點包括：東京、大阪、澳門、峴港、馬尼拉、曼谷、胡志明市、吉隆坡、檳城。

星宇航空表示，新加坡為亞洲經濟及航運重鎮，疫情前更是國人東南亞旅遊勝地。根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21天皆停留於台灣之旅客，即可申請航空通行證（ATP），抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無需隔離，所以選擇此時開航新加坡航線滿足商務及探親等需求。

星宇航空指出，23日開闢新加坡航線，開航初期提供每周2班服務，10月起則增加為每周3班，未來將依市場需求滾動式調整航班，穩健迎接逐步復甦。

星宇航空公司23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機。記者陳嘉寧／攝影
星宇航空公司23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機。記者陳嘉寧／攝影
星宇航空公司23日上午首航新加坡，班機啟程前桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水柱拱門歡送，水霧在停機坪地面形成彩虹，象徵首航好彩頭。記者陳嘉寧／攝影
星宇航空公司23日上午首航新加坡，班機啟程前桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水柱拱門歡送，水霧在停機坪地面形成彩虹，象徵首航好彩頭。記者陳嘉寧／攝影
星宇航空公司23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機，搭機旅客也與「Merli」合影留念。記者陳嘉寧／攝影
星宇航空公司23日上午首航新加坡，邀請新加坡旅遊局吉祥物萌小獅「Merli」到候機室歡送旅客登機，搭機旅客也與「Merli」合影留念。記者陳嘉寧／攝影

新加坡航空

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