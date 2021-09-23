妙齡女車禍顏面骨折 手術「變臉」免開美肌大眼妹

草屯20歲劉姓女子年初因車禍導致下肢及顏面骨折，經接受下肢骨折復位手術後，轉院至亞洲大學附屬醫院安排顏面重建，接受整形外科團隊建議採隱形切口及人體可吸收骨材手術重建。劉姓女子說，她對重建結果十分滿意，從小希望有雙水汪汪的大眼，醫師利用移除下肢鋼板時機安排雙眼皮手術，她感動到直說「這下拍照不用開美肌了！」

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，患者車禍前長相甜美，但因車禍外力重擊，造成右側顴骨與眼眶骨骨折，臉部嚴重變形，患者擔心術後臉上留有嚴重疤痕，就醫經常以淚洗面，十分期待能夠將傷害降到最低。

鄭旭棠指出，顏面骨折通常是因外力嚴重撞擊造成，常見症狀包括疼痛、腫脹、瘀血、咬合不正常、骨折處臉部凹陷、骨折側眼眶下麻木等，大多會於受傷後1到2周內，待軟組織腫脹消退後再進行治療，故患者先在他院接受下肢骨折手術，術後復原穩定，才會再安排處理第二階段的全顏面骨折。

鄭旭棠說明，顏面骨折若採傳統重建手術，臉部會留下明顯傷痕，為了讓患者術後重拾自信，經與患者溝通後，採用隱形切口，先經結膜進行雙側眼眶底重建，之後再重建雙側上頷骨和下頷骨，過程中使用人體可吸收的人工骨釘及骨板，術後一周順利出院，也絲毫不留疤痕。

鄭旭棠提醒，因外力造成顏面骨折，除了會有顏面腫脹、挫傷等症狀外，第一時間最優先要檢查患者的腦部或眼睛是否受傷，同時先穩定生命徵象，之後才是治療顏面骨折；此外，顏面骨折如涉及咬合不正常、臉部麻木或不對稱、視等後遺症，術前也需與醫師充分溝通討論，術後則要注意傷口照護、避免感染，才能保持最佳狀態。