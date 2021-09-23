電母、蒲公英颱風恐兩天內接力形成 氣象局曝最新路徑和影響

目前太平洋地區有兩個熱帶性低氣壓。中央氣象局說，未來一、兩天有機會接力形成電母、蒲公英颱風，分別朝日本和中南半島前進，對台灣都無直接影響。

中央氣象局氣象預報員朱美霖說，今天台灣附近是微弱偏東風，各地多雲到晴，午後留意局部雷陣雨。明天開始到下周日受到今年入秋首波東北風影響，迎風面天氣轉變，大台北跟東半部雲雲量增多會下雨，高溫也會略降，下周一影響逐漸減弱，各地又回到多雲到晴天氣。

朱美霖說，今天台灣上空晴朗無雲，東北風影響從今天深夜就會稍微增強。今天東半部跟外島澎金馬高溫可以來到31到34度，西半部高溫34到35度，整體高溫炎熱，嘉義以南、台北、新北、桃園、花蓮都有局部36度以上機率，其中桃園過去兩天有連續36度極端高溫，今天依舊炎熱。

降雨方面，朱美霖說，今天午後雷陣雨集中各地山區跟中南部地區，局部地區伴隨短延時強降雨，留意雷擊強陣風。不過，她說，基隆北海岸、大台北、東半部在微弱東北風報到後，白天高溫會稍微下降，約降到31到32度。

對於該東北風是否下來時間比歷年晚？朱美霖說，統計上平均在8月底到9月底出現，鋒面造成東北風造成影響是滿常見的。過去受到入秋第一道鋒面影響，對於天氣轉變明顯，除了會有降雨，帶來東北風也會讓氣溫轉涼。

至於太平洋地區兩個熱帶性低氣壓何時發展成颱風？朱美霖說，關島東南方海面昨天下午2時形成一個熱帶性低氣壓，未來朝西北西方向移動，明後天往北迴轉，接近日本南方海面，對台灣沒有影響。目前還在整合中，海溫條件高，垂直風切不會特別大，算是有利發展，可能在一兩天內形成颱風，還要觀察。今上午8時約在台灣東南方海面約2900公里。

至於南海低氣壓，朱美霖說，今上午8時升級成熱帶性低氣壓，這一、兩天往中南半島前進，明天進到中南半島陸地，24小時內有發展成颱風趨勢。

針對秋颱是否還有來襲可能？朱美霖說，9到11月還是有許多颱風會形成，統計上也有侵颱可能，但要持續觀察。