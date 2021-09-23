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國慶連假台灣高鐵再加開12班次列車 9月25日零時開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵宣布國慶連假加班車資訊。本報資料照片
高鐵宣布國慶連假加班車資訊。本報資料照片

台灣高鐵公司經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，今天宣布再加開12班次列車（南下六班、北上六班），9月25日周六凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司說，國慶連假疏運總計五天（10月8日至12日）加開200班次列車（南下101班、北上99班），提供727班次旅運服務，歡迎旅客利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵公司提醒旅客，配合政府防疫指引，國慶疏運期間維持全車對號座服務，敬請旅客提早規畫行程。

此外，台灣高鐵公司說，再加開12班次列車中，部分加開班次抵達目的地車站時已逾晚間12時，10月8日南下兩班（1337、1297）、10月11日北上計有四班（1336、1576、1698、1296）。搭乘上述六班列車的旅客，請留意到站時間並及早安排接駁，確保行程順暢。

台灣高鐵國慶疏運期間再加開班次。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵國慶疏運期間再加開班次。圖／台灣高鐵提供

高鐵

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