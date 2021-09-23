澎湖近千違建漁船將被管制出港？航港局：是誤傳

全國漁船多有違建問題，其中澎湖就有逾六成、約300艘近海漁船擴增駕駛座艙休息空間，與原有建造設計圖不符，交通部航港局近來加強取締漁船違建，並給予一年時間改善，否則將禁止出海。由於時間陸續到期，上百澎湖漁民昨天遞交陳情書，向中央尋求解決。

對此，航港局今天表示，目前列管上層建築增建漁船約130餘艘，將積極主動輔導船主利用下一波魚汛期前，儘速完成改正合法化程序；而澎湖漁民口耳訛傳有近千艘漁船將被管制出港，屬於誤傳，目前未有增建漁船檢查不合格被禁止出港情事。

航港局說，為協助漁民拚經濟，避免違規增建上層建築物漁船，無法出海作業而影響生計，將透過簡政便民程序，全力協助船主儘速完成補正作業。

航港局說，自去年起陸續發現部分漁船未經申請核准即擅自增建上層建築物，做為漁工休憩空間，考量航運安全及漁工人權，要求船主積極改正。不過因為值夏季魚汛，且配合防疫期間航安管制措施，致部分船主無暇辦理改正程序。

航港局說，為此特別在法定範圍內，採行簡政便民程序積極輔導船主完成補正，讓漁船增建部分合法化，近期陸續依循輔導專案進行補正程序申請之漁船，所有案件皆順利進行。