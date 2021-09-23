孕媽胎位不正求神想「逆轉」 幸最後及時剖腹順利接生
36歲護理師孕媽美雅懷第二胎到35周時，檢查出是「臀位寶寶」，她希望自然產，在家努力做膝臥式運動矯正胎位，37周產檢時沒能逆轉，醫師勸她要有接受剖腹產的心理準備，但娘家長輩卻要她到宮廟拜神祈求胎位轉正，沒幾天她落紅，急得在醫院line平台告知個管師，醫師請她馬上就診，發現子宮頸已開了2指仍是臀位，最後替她剖腹接生，美雅雖無法自然分娩，但母子均安！
阮綜合婦產科醫師陳聰富表示，這名孕媽頭胎自然產，第二胎為臀位寶寶，心理上無法接受，設法想轉正胎位，還聽長輩建議求神拜佛，可惜事與願違。所幸上月她落紅時有及時在醫院「阮孕家族LINE平台」告知孕產個管師，醫院及時替她剖腹接生，順利產下一名體重3110 克的健康男嬰!
另名身形高大的40歲孕媽佳華，10年前罹患糖尿病，4年前椎間盤突出動過手術治療，前兩胎自然產，第三胎懷到16周時也診斷為臀位寶寶且胎兒過大，母子都屬高風險，接受醫師建議剖腹產，今年8月底生下重4460克的大塊頭男嬰，醫護笑稱「肉圓仔」！
陳聰富表示，臀位寶寶若採自然產，胎兒頭部會有卡在產道的風險，需剖腹產以降低併發症發生。但孕媽發生胎位不正情形也別太擔心，因在孕期7至8個月時，近8、9成機率會轉正。
至於罹患糖尿病接受胰島素治療的母嬰，則容易發生巨嬰症、發育異常、子宮內發展遲緩、高胰島素血症、高膽紅素血症及高機率流產。高齡且本身或有血親罹患糖尿病的女性，孕前就要檢測血糖，孕期更要隨時監測血壓、控制血糖，避免胎兒產生子癇前症或發育受損，並應該視情況採取剖腹產，以免自然生導致難產，寶寶脫臼、孕媽肛裂。
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