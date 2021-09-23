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電母颱風將形成 彭啟明：入秋首波微弱東北風明天到

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

今天是24節氣中的秋分，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，在節氣中有許多是描述天氣或是物候，當然最典型就是天文型的節氣，秋分就像春分一樣，是典型天文的節氣，今天太陽幾乎是直射赤道，過了今天後，北半球開始白天減少，夜晚增多。目前台灣還感受不到秋分的味道，還是典型夏天的型態，今天各地還是和昨天一樣偏熱。

不過目前的大陸高壓正在東移南下當中，周五開始東北部從北台灣的北海岸、基隆、宜蘭到花蓮會感受到一點東北風，從周五開始持續到周日，會感受到風向的轉變。

他說，但還不是典型高壓直接南下，只有較低層的風向轉變，溫度感受落差不會太大，頂多因為地形配合上東北風，雲量會略多一些，溫度略降一兩度。這波改變不算太過顯著，不過可以算是今年入秋以來第一波的微弱東北風，未來到10月，北方高壓會逐步增強，會越來越有較高機會發生，溫度的轉變也會更顯著一些。

彭啟明說，這波微弱的東北風主要以北部東半部的迎風面較有感覺，中南部幾乎感受不到有任何改變，還是較為穩定的天氣類型，仍然維持晴朗午後有局部熱對流雷雨的夏季天氣型態，西半部白天高溫也還是可以達到33-35度，持續炎熱。

夜晚清晨的低溫並沒有明顯變化，各地在25-27度之間。這波微弱東北風過後，下周高壓又再增強，又會是典型夏季的天氣類型，也將會持續一周以上。

不過，彭啟明說，周五到周末，在東北風的環境下，中南部是背風面，相對的大氣環境更為穩定，這時候要注意空氣汙染，有機會逐漸有較高發生的機會，尤其白天時陽光較強，大氣光化反應讓臭氧等汙染物濃度會增高，要稍微留意變化趨勢。

彭啟明說，目前在台灣東南方約3000公里，有個熱帶性低氣壓正在發展當中，有發展成為第15號颱風電母的趨勢，目前預期會以北上的機會較高，對台灣的天氣沒有直接的影響。而南海附近也有一個低壓正在發展當中，但距離越南太近，也將往西行，是否能夠升格為颱風仍有待觀察。

目前在台灣東南方約3000公里，有個熱帶性低氣壓正在發展當中，有發展成為第15號颱風電母的趨勢，目前預期會以北上的機會較高，對台灣的天氣沒有直接的影響。圖／取自氣象局網站
目前在台灣東南方約3000公里，有個熱帶性低氣壓正在發展當中，有發展成為第15號颱風電母的趨勢，目前預期會以北上的機會較高，對台灣的天氣沒有直接的影響。圖／取自氣象局網站

彭啟明 秋分

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