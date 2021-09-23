又有颱風將生成 吳德榮：明起首波弱東北風影響北台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，關島東南方的熱帶性低氣壓，明天將發展成颱風，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響。此外，南海另有熱帶擾動發展中，向中南半島前進，對台亦無影響。

他說，歐洲(ECMWF)模式，模擬25日20時500百帕天氣圖顯示，中層大氣太平洋高壓籠罩華南至台灣一帶；模擬地面圖顯示，台灣附近大氣底層為東北風，迎風面天氣轉變，背風面無影響。

今天白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有對流在山區發展，擴及部分鄰近平地，近山區活動需注意。北部23至35度，中部23至36度；南部23至36度，東部22至36度。

他說，明天至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北角雲量增多、有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增、偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫降雨的機率。

下周二、周三太平洋高壓增強，秋老虎再現，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫皆達36度左右，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。