準‧馬寇爾攜手小提琴家林品任 華麗詮釋柴科夫斯基

NSO國家交響樂團24日將於國家音樂廳舉辦「開季音樂會」，由NSO藝術顧問準‧馬寇爾（Jun Märkl）與小提琴家林品任攜手演繹三部柴科夫斯基經典作品。上半場以歌劇「尤金．奧涅金」中的波蘭舞曲揭開序幕，再由馬寇爾與林品任共同演出D大調小提琴協奏曲；下半場則由馬寇爾率領NSO帶來第五號交響曲。

準‧馬寇爾自2021/22樂季開始掌舵引領新紀元，並於昨日下午六時與國表藝中心朱宗慶董事長簽署音樂總監全新合約後，自明年一月起正式就任成為NSO音樂總監。

準・馬寇爾表示，開季音樂會將帶出本樂季三大主題之一「柴科夫斯基」，也與小提琴家林品任合作柴科夫斯基優雅的D大調小提琴協奏曲。柴科夫斯基的音樂有多種面向和情感，NSO不僅會帶來柴氏常見曲目，也會演奏大家較不熟悉的作品，希望藉此拓展樂團的柴科夫斯基曲目。「尤金．奧涅金」的波蘭舞曲，雖是以舞蹈為主，但更多的是關於愛情的描寫，也因此引出了本樂季另一主題「不可能的愛」。

柴科夫斯基於1877年開始以俄國文學大師普希金的「尤金．奧涅金」創作歌劇，他將貴族青年奧涅金與外省少女塔蒂雅娜之間的青春和惆悵、懊悔與心傷，譜寫成歌劇作品。第三幕開場的波蘭舞曲，有著強勁歡樂節奏及華麗聲響氛圍，經常於音樂會獨立演出，是首充滿皇家貴氣與澎湃的管絃樂作品。

林品任表示，去年至今約一年半的時間，許多演出都被取消，但也因此讓他在台有更多機會磨練、挑戰自己，也和台灣樂迷培養了深厚感情。這次演出的柴科夫斯基D大調小提琴協奏曲是他從國小時就喜愛的作品之一，「小時後經常一邊播放著CD，一邊幻想自己與樂團一同演出。」