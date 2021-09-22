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為溪流遮陽守住17℃ 廢耕地造林串起「國寶鮭」棲地

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
櫻花鉤吻鮭監測數量破1.2萬尾創新高（上雄魚、下雌魚）。圖／雪霸國家公園管理處提供、吳誌堂拍攝
櫻花鉤吻鮭監測數量破1.2萬尾創新高（上雄魚、下雌魚）。圖／雪霸國家公園管理處提供、吳誌堂拍攝

櫻花鉤吻鮭長年生存在17度以下環境，需要森林為溪流「遮蔭擋陽」維持低溫，但重要棲地大甲溪上游數十年來遭農藥、生石灰破壞土壤酸鹼值，不利林木生長。林務局近十年找到耐旱、耐貧脊、耐鹼性樹種，如台灣扁柏、高山櫟，預計明年前利用廢耕地完成1.3萬棵植樹，用森林串連起「國寶鮭」棲地。

林務局東勢林管處長張弘毅說，櫻花鉤吻鮭許多重要棲地溪流旁邊都是裸露地，過去甚至是農地，但農藥汙染溪流將危及櫻花鉤吻鮭生存，像羅葉尾溪早年因農民施肥加強地力，導致土壤變酸，後來改種高麗菜撒石灰，土壤又變鹼性，根本不適合林木。

張弘毅表示，十年前尋找很多適合當地海拔的樹種，如台灣櫸木，但近五年發現土壤鹼性太嚴重，經常長不好，現在改種更耐旱、耐貧脊、耐鹼性物種，終於找到台灣扁柏、高山櫟、台灣雲杉、森氏櫟等，現在都長得不錯，但土壤長期遭破壞，要恢復為適合森林的弱酸性還需要很長時間。

雪霸國家公園管理處表示，過去調查同樣海拔位置，有陰影就可降低2至3度，櫻花鉤吻鮭適合生存在17度以下，繁衍時甚至要低到10度，若溫度升高，復育及繁殖率都會減少，因此森林為溪流帶來陰影，對櫻花鉤吻鮭的保育相當重要。森林落葉掉到溪流，變成水生昆蟲的有機質，櫻花鉤吻鮭又能吃昆蟲長大，森林、溪水、櫻花鉤吻鮭形成緊密生態系。

有勝溪廢耕地造林，復育櫻花鉤吻鮭棲地。記者吳姿賢／攝影
有勝溪廢耕地造林，復育櫻花鉤吻鮭棲地。記者吳姿賢／攝影

櫻花鉤吻鮭 農民 低溫

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