為溪流遮陽守住17℃ 廢耕地造林串起「國寶鮭」棲地

櫻花鉤吻鮭長年生存在17度以下環境，需要森林為溪流「遮蔭擋陽」維持低溫，但重要棲地大甲溪上游數十年來遭農藥、生石灰破壞土壤酸鹼值，不利林木生長。林務局近十年找到耐旱、耐貧脊、耐鹼性樹種，如台灣扁柏、高山櫟，預計明年前利用廢耕地完成1.3萬棵植樹，用森林串連起「國寶鮭」棲地。

林務局東勢林管處長張弘毅說，櫻花鉤吻鮭許多重要棲地溪流旁邊都是裸露地，過去甚至是農地，但農藥汙染溪流將危及櫻花鉤吻鮭生存，像羅葉尾溪早年因農民施肥加強地力，導致土壤變酸，後來改種高麗菜撒石灰，土壤又變鹼性，根本不適合林木。

張弘毅表示，十年前尋找很多適合當地海拔的樹種，如台灣櫸木，但近五年發現土壤鹼性太嚴重，經常長不好，現在改種更耐旱、耐貧脊、耐鹼性物種，終於找到台灣扁柏、高山櫟、台灣雲杉、森氏櫟等，現在都長得不錯，但土壤長期遭破壞，要恢復為適合森林的弱酸性還需要很長時間。