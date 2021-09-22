住院看護111年可望納健保給付 健保會23日討論

全台每年逾353萬人次住院，對家屬而言是沉重照顧壓力。健保會明天將開會討論明年是否將住院看護納健保給付，由醫院籌組照護團隊、調度人力，健保、民眾各負擔部分照護費用。

衛生福利部全民健康保險會明天起將展開為期2天的健保總額協商會議，由醫界、付費者等代表，針對醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等部門明年的總額及其他預算進行協商。

因應全台每年有多達353萬人次住院，每次住院平均9.29天，許多民眾必須花錢聘請坊間看護或自己請假在醫院照顧，造成沉重壓力，因此衛福部研擬「住院整合照護計畫」，希望將住院看護費納入健保給付，以部分負擔方式減輕民眾經濟壓力，此案也將於明天醫院總額協商中討論。

此計畫由衛福部照護司提出，照護司司長蔡淑鳳今天接受中央社記者訪問時說，目前國內住院照護面臨許多困境，許多民眾為了照顧住院的家人，多數選擇請假自行照顧，但恐因此影響全家經濟，面臨「一人住院、全家快倒」窘境；另有2到3成聘請看護，疫情期間一天就要新台幣2400元，過年期間更貴，也不見得請得到人。

除此之外，蔡淑鳳表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，陪病者、看護也屢次引起院內感染事件，因此衛福部這次計畫就是希望由醫院聘請護理佐理員（護佐）籌組照護團隊，統籌安排患者住院期間的照護人力調度，照護費用一部分由健保給付、一部分則由民眾部分負擔。

蔡淑鳳說，根據估算，急性一般病房的人力成本加計行政成本，每床每日費用約1650元，草案初步估算可由民眾負擔900元、健保支付750元，不僅大大減輕負擔，照護人員也不用像現在一工作就是24小時、一做就是好幾天，也能領到月薪約4萬2000元，盼讓照護產業制度化。

不過，醫院代表則認為這項計畫來得過於匆促，也有許多問題無法解決。

健保會委員、台灣醫院協會副理事長朱益宏受訪時說，衛福部1個多月前才提出此計畫，醫院部門原定編列3億元，以專款方式小規模試辦，但衛福部卻一口氣提出多達60億元預算。

不只如此，朱益宏指出，生活照護工作不像醫療照顧有時間性，而是隨時都要處理需求，萬一照護出現爭議恐有責任歸屬問題，人力從哪裡來也是一大問題，目前長照人力已經不足，若真要推動、醫院高薪搶人，長照也可能面臨人力不足問題。