全國節電王誕生 竹市東區、竹北市獲節電王

台電今年夏季舉辦2021年節電啟動活動，公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區，其中竹北市榮獲新竹縣節電王，節電度數1304萬度，節電率高達42.7%，新竹市東區榮獲新竹市節電王，節電度數更多達1439萬度，節電率高達52.9%。

台電新竹區處處長胡忠興今天特地前往竹北市公所與新竹市東區區公所致贈獎座，感謝竹北市市長何淦銘與東區區公所區長徐俊榮致力於節能減碳，讓市民建立家庭節電觀念，何與徐也謝謝各里里長及台電多年來協助，節電推廣融入到社區與校園，節電冠軍榮耀是大家一起努力得來。

何淦銘分享節電業務推廣經驗，竹北市近年來人數突增，很多竹科人入住竹北市，公共建設與用電量相對增加，為減少用電所以路燈與號誌燈及里民活動中心全部改為LED燈；與會觀禮的縣長秘書呂昀誠也說，楊文科縣長近年推動節能宣導與節電輔導，不僅成立「新竹縣節約能源推動小組」，也辦機關學校節電優良評獎等活動。

徐俊榮則說，林智堅市長重視節電政策，並致力於公共建設改善，讓新竹人多走到戶外，另竹科附近新大樓林立，多數大樓已全面採用智慧家電，達到更有效率的節能，東區區公所每年舉辦里鄰長座談會，也邀請台電節能工程師到場辦節電與用電安全講座，分享將家庭節電觀念。

胡忠興說，今年宣傳主軸為「節電，從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電，民眾只要從生活做起，藉由隨手關燈、汰換成節能家電以減少電費支出，也鼓勵大家下載「台灣電力APP」，輕鬆查詢相關資訊。