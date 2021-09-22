秋節國道比往年還塞 國五車流增6％、西部最塞在彰化

中秋四天連假，國道幾乎天天都有車潮，根據高速公路局統計，連假期間每日雙向交通量介於99.3至117.9百萬車公里之間，平均交通量為109.3百萬車公里，和109年相近。其中，南向交通量以首日之67.8百萬車公里最高，北向以第3日之60.4百萬車公里最高，雙向以首日117.9百萬車公里最高。

高公局表示，整體來說，中秋節連假每日壅塞時段及路段比率介於0.5%~1.9%之間，平均為1.3%，較109年中秋節連假平均0.9%略增，主要增加路段為國1彰化路段，該路段因交通改善工程而無法開放路肩所致。

高公局表示，儘管連假期間，局部路段因交通量過度集中或事故影響而出現短暫壅塞情形，但不致嚴重壅塞，顯示整體疏導措施發揮一定成效。

此外，國5部分，高公局說，中秋連假全線雙向交通量較109年增加6%，其中雪山隧道路段增加5%，羅東至蘇澳路段增加9%，研判國5交通量增加主要為前往花東地區車輛，造成國5雙向壅塞時段較109年增加，第2、3日北向車流均壅塞至隔日凌晨疏解，與109年同期相當，第4日北向車流則於17時後即逐漸紓解，高乘載管制提早於傍晚6時30分結束。

此外，中秋節連假每日肇事件數平均為98件，低於109年同期105件，事故處理時間平均於20分鐘內排除；高速公路1968網站及App連假期間瀏覽量最高為第1日之130萬次，為平日使用量的10倍，顯示用路人多能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。