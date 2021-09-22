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明天比今天還熱！天氣熱到何時才轉涼？氣象局給答案了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
即使已經過中秋，今明兩天天氣依舊炎熱。聯合報系資料照
即使已經過中秋，今明兩天天氣依舊炎熱。聯合報系資料照

明明已經過中秋，天氣卻還是炎熱如夏。中央氣象局說，明天恐怕比今天還熱，而周四晚間起，隨著首波東北風出現後，天氣將逐漸轉涼，後續一波波東北風報到，開始有秋天的感覺。此外，電母颱風估周六前形成，對台灣無直接影響。

根據氣象局觀測資料顯示，今天最高溫出現在花蓮光復鄉富源測站36.4度，嘉義市東區、高雄市美濃也分別有36.3度、36.2度，台北市內湖則出現36.1度。另根據高溫資訊顯示，明天中午前花蓮縣縱谷、台北市、新北市、桃園市、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷都有出現36度機會。

氣象預報員林定宜說，由於太平洋高壓仍舊很強，加上雲量比較少，今、明兩天各地高溫還是有機會來到36度，炎熱如夏，花蓮已經連續出現36度高溫。他也提醒，明天恐怕比今天還熱。

不過林定宜說，周四晚上首波微弱東北風下來後，會沒有那麼熱。基隆北海岸、大台北山區、東半部等區域雲量會增多，降雨機率提高，預估高溫會略降2至3度，來到30到32度。

林定宜說，目前關島東南東方海面有一熱帶性低氣壓正在發展，不管會不會成颱，只要增強都會讓東亞大氣環流變化，變成北方大陸高壓，東側則有熱帶擾動，西南風會變成東北風天氣型態，也會脫離夏天的感受，東北風會一波一波接著來。

林定宜說，該熱帶性低氣壓，預估在周六前發展為今年第15號颱風「電母」。未來往西北偏北，走到日本南方海面轉東方海面。至於影響，目前看來對台灣沒有直接影響。

高溫 颱風 氣象局

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