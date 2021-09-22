NSO攜手小提琴家 重現柴可夫斯基的熱情

柴可夫斯基的樂曲展現了眾多面向的情感，9月24日的國家音樂廳開季音樂會將有波蘭舞曲、D大調小提琴協奏曲、第五號交響曲登場，為觀眾展現了優雅與熱情、富滿戲劇性的柴可夫斯基。

國家交響樂團（NSO）藝術總監準・馬寇爾解釋，柴可夫斯基是一代「旋律大師」，其創作的旋律中常常會有音階出現，讓整首樂曲的旋律非常很抓耳、聽眾很容易就能跟上節奏，且柴可夫斯基所譜寫的樂章精緻、美麗而講究，其筆下唯一的小提琴協奏曲更是「獨奏與樂團間的對話」。

此外，準・馬寇爾說，因為樂團對於柴可夫斯基有相當深厚的知識背景，「指揮時，我會很仔細的聽樂隊的演奏與表現，然後從他們的表現來想像這首曲子應該是什麼樣子，從中感受到樂曲的呈現。」

參與演出的小提琴家林品任則說，新冠肺炎疫情使國外演出幾乎全數取消，但也讓他在台灣有更多演出機會，而他在國小的時候就非常喜歡柴可夫斯基的曲子，認為柴可夫斯基的每首曲子都富含著他的個人特色，但每首樂曲在感受上又互不相同。直到現在，柴可夫斯基在芭雷舞、鋼琴等創作上的內心世界，都是他想要持續揣摩的內容。【更多精采內容，詳見 】