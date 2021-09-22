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亞洲人越吃越好 糧食費用狂增

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
中國消費者花費在吃的費用上仍相當驚人。(Photo by barockschloss on Flickr used under Creative Commons license)
中國消費者花費在吃的費用上仍相當驚人。(Photo by barockschloss on Flickr used under Creative Commons license)

想吃得好又想吃得精緻，造成亞洲糧食支出費用暴增。根據最新調查發現，由於亞洲人越來越重視養生以及願意多花錢購買高品質食材，預計2030年民眾花在飲食的費用上將倍增至8兆美元，對於原本糧食不足的問題，將增添新的壓力。

據《彭博社》報導，這份由資誠、荷蘭合作銀行與淡馬錫控股進行與公布的調查結果指出，隨著亞洲地區民眾消費越多以及增加購買高級食材，飲食費用將從2019年的4兆美元增加到8兆美元，影響購買新習慣的趨勢包括健康食物、食物永續性、替代蛋白質的需求與線上購物。

更多採買高級食材

荷蘭合作銀行研究人員周斌指出，雖然更多亞洲人願意多花錢在品質更好的食物上，但地球仍面臨食物短缺與氣候變遷帶來的衝擊，加上新冠肺炎疫情攪局，都增加了讓亞洲人吃得飽的問題複雜性。因此，光要應付增加的糧食需求，預估還得多投資1.55兆美元在價值鏈上，才能滿足這股新增的需求。

調查也發現，近半消費者表示會願意多付錢購買更高級與健康的產品，中國民眾比率高達9成，香港則為7成。除此之外，線上採買雜貨的行為也會持續下去，其中又以中國為領頭羊，2025年東南亞地區透過線上食物平台採購金額將來到200億美元，中國則為3,000億美元。

人口增加、糧食需求大

《CNBC》報導，食物增加的需求除了民眾懂得吃更健康的食物外，人口快速增加也是主因之一。預估2030年，亞洲將出現45億人，中產階級人口則佔全球65%。分析師阿努傑·馬赫什瓦里指出，「民眾想要更健康、更安全的食物、線上採購以及永續食物。」

印度與東南亞地區將是花費增幅最多的地區，增加比率分別為 5.3%與4.7%，但是中國仍是最大的市場。不過，報告也提醒，需求增加將對原本脆弱的食物生態體制增添壓力，其中還不包括新冠肺炎疫情的影響。

這次調查是訪問12個亞洲國家3,600位消費者及食品界的企業主管，與分析超過3,000家上市食品與飲料企業。【更多精采內容，詳見

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