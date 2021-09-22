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重機合法停貨車專用格 遭人留紙條嗆「是爛貨吧」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導
台北市一位重機騎士合法將愛車停在貨車裝卸專用區，不料假日引來卸貨司機不滿，留下「你是貨車嗎？是爛貨吧」的紙條。記者翁至成／翻攝
台北市一位重機騎士合法將愛車停在貨車裝卸專用區，不料假日引來卸貨司機不滿，留下「你是貨車嗎？是爛貨吧」的紙條。記者翁至成／翻攝

台北市內湖區一位重機騎士，上周六深夜返家時將黃牌愛車停在「貨車裝卸專用區」，想不到隔日一早要牽車時，發現車頭遭人放字卡，上頭寫「你是貨車嗎？是爛貨吧」，疑似不滿重機霸佔貨車格。不過車主不解，告示牌很清楚的寫著「貨車裝卸專用區僅周一至周五，假日開放一般小型車」，反質疑「國家用路人素質怎會如此低下」。

黃、紅牌重機雖是機車，但停車時視同汽車，需停在汽車停車格。該重機騎士9月18日晚上11點多將愛車停在貨車裝卸專用區，當時是假日，而貨車裝卸專用區僅限周一至周五的早上9點至下午5點，也就是說，只要在以上時段之外以及假日，都可以停車。

不料有貨車司機假日卸貨時，不滿怎麼會有重機停放，讓自己無位可停，氣憤地在抽獎卷上寫「你是貨車嗎？是爛貨吧」。重機車主19日早上9點多牽車，看到字條，再確認一下告示牌，確信自己合法使用，隨即在臉書Po文，表示自己沒生氣，只是感嘆我們國家用路人素質怎麼會如此低下。

此文意外引發共鳴，有人說「上次我也是這樣停，結果被家人趕，不知道是我閱讀能力不行，還是別人不行...」，「騎重機的原罪」，「看不懂中文的人多的是」；車主也留言說，「合法使用，下次還有這種機會，我還是會停」。

重機 車主

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