唐心慧享受生活但不浪費生命 在初心中找到答案

在一個專業領域耕耘超過25年，該如何常保熱情不變、並持續追求卓越？電通行銷傳播集團（dentsu）執行長唐心慧回顧生涯，「決斷力」是她收穫最大、也最想幫助人學會的能力。

唐心慧帶領台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團、1000多位夥伴，在暢銷新書《人生有所謂，決斷無所畏》中，她將人生中每一次重要抉擇呈現在讀者面前，鼓勵讀者誠實面對自己。即使在疫情期間，她仍能帶領集團做出變革、快速安定軍心。究竟人要如何在關鍵時刻做出正確決策？《500輯》邀請唐心慧分享她的心法。

無畏人生 來自真實的生活歷練

唐心慧的「無畏」從小就開始，她14歲帶著弟弟前往美國讀書，展開姊弟倆獨自生活的歷練。這個決定，正是她現在回想起來人生最好的抉擇之一。出國讓她有了世界觀、懂得思考，能獨立解決問題，「出國前，我就是個被父母捧在手掌心呵護的孩子，但出國後你無法依賴任何人，碰到問題就自己解決，就是要想辦法往前、生存下去。如果沒有出去，我不會知道世界有多大。去了紐約後我的世界打開了、包容性也變大。世界很大，我見識到所謂的『人外有人，天外有天』」。

成長於充滿愛的家庭，帶給她滿滿動力。一路走來，唐心慧最感謝、影響她最多的仍是父母。父母從小給她強大的愛與支持，無論遇到任何挫折，她始終清楚知道：來自家庭的愛正在支持著她，讓她無所畏懼。

「我還記得14歲到美國時的第一個生日，我已經做好沒有爸媽慶生的心理準備，沒想到爸媽在美國時間早上七點，我一起床時就來電，電話那頭傳來溫暖的生日快樂歌。我當時情緒激動，但又不敢讓他們知道我當時其實很想家，因為去美國求學是我的決定。」電話一掛完她不敢直接哭，怕嚇著弟弟，躲進浴室中將水龍頭打開，才讓情緒決堤，「我很想念父母親，也會對許多未知感到恐懼，但這就是人生歷練，做出決定後，必須學會克服困難，告訴自己，縱使父母不在身邊，但他們的愛與支持不會受到距離影響，會一直都在。」

找到心之所向 勇往直前投入

唐心慧21歲返台踏入廣告圈，並在37歲時成為國際廣告公司最年輕的董事總經理，頭角崢嶸。回顧當年這一重要決定，進入行銷傳播產業是她很早就確定的志向，因為她發現，好創意是世上最棒的魔法，它不只能為客戶帶來生意上的成長，更能創造品牌與社會影響力，為世界帶來永續美好的價值。

「行銷傳播產業其實沒有生產一杯飲料、一台車、一個零件等真正的產品，但是卻能為品牌創造價值、給大眾帶來感動。我們是人的產業，靠的是才華和創意力，這對我來說是一件很酷的事情，也是我熱愛這個產業的最大原因。」這一行競爭激烈，但唐心慧表示，「我認為競爭是很好的壓力，因為會驅動你不斷去學習。人生就像兵乓球，球來就打，有挑戰才有突破，專業與技能才能持續進步。」

投入一個行業，感受它的光與熱，也勇於面對未知挑戰。今年五月疫情爆發時，唐心慧帶領資深團隊在兩周內做出疫情行銷戰鬥指南，第二周就開了兩場對集團內超過千人、以及一場對1,400多位客戶的線上直播發表會，分享疫情衝擊時刻如何化危機為轉機，進而有助客戶安然度過疫情，讓生意盡量不受到影響，甚至還有機會開創新商機，「如果不是疫情，很多創新行銷解決方案不會發生。」

誠實面對自己 決斷力能改變人生

唐心慧深切感受決斷力對她一生的影響，即使工作非常忙碌，仍投入寫書，希望幫助讀者告別糾結，開創美好人生。在面臨重要抉擇時，唐心慧認為，回歸初心、不要先輸給自己的害怕，正是取捨之間的準則。「做決策第一步，要先清楚知道自己是誰，以及真正想要追求的是什麼。」每次進行困難決定前，她都告訴自己，不要輸給自己的膽小，「但不怕輸不是沒章法，是要有智慧、有紀律地找到屬於自己的成功心法」。

「職場上，你可以對待工作夥伴像家人般關心，但重情別濫情，儘管心裡再怎麼喜歡任何一位夥伴，還是要理性看待、必要時做出對組織負責的安排，專業要能駕馭人情，才能贏得夥伴的尊敬。」決斷力對於人際關係也十分受用，像親人、伴侶之間超越界線的付出，往往容易破壞情感、製造痛苦，「妥協」拿捏不好就成了犧牲。唐心慧認為，這條線沒劃清楚、期待就會落空，「就像婆媳關係，雖然不是親母女，但如果願意互相了解，真心對待，彼此不委曲求全，分寸拿捏恰當，關係就有機會向上提升，成為超脫世俗定義且彼此珍惜的真切關係」。

決斷的智慧與勇氣並非與生俱來，而是從人生不可知的際遇中學習與成長。母親的首度罹癌，讓她第一次真正感受到死亡原來離她這麼近，也對她的人生帶來強烈衝擊，「母親對抗病魔16年，讓我體認到生命的短暫與脆弱，也讓我學會人該活在當下。母親讓我看到她如何正面樂觀地面對考驗，就連要離開的時候，她也平靜優雅地告訴我們她準備好了，這讓我見證真正無畏的勇氣」。

對於25到40歲間的年輕時代，唐心慧的建議是「一定要享受生活，但是不要浪費生命，要勇於多方嘗試。」她鼓勵年輕人如果有想要接觸的事，就勇敢、有意識地去做，從中了解自己的長處跟弱點。「如果你才25歲，跌倒了你比較容易爬起來。」她認為，遭遇挑戰的時候不要先被嚇到，而是先「化繁為簡」，然後回到初心來反問自己：當時為何而做？你要的是什麼？什麼會讓你得到真正的快樂？「問題或許複雜，但答案很單純，不要把別人對你的期望和自己的初心混為一談，屬於你的答案就豁然明朗」。