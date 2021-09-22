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獨／台灣第一本「準爸爸手冊」 國健署拚最快明年發行

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
國健署現已悄悄計畫編撰，台灣第一本「準爸爸手冊」，目前仍在招標階段，預計最快明年發行。本報資料照片
國健署現已悄悄計畫編撰，台灣第一本「準爸爸手冊」，目前仍在招標階段，預計最快明年發行。本報資料照片

去年孕婦手冊改版，新版手冊封面終於出現「爸爸」角色，跳脫過去封面只有媽媽，但「準爸爸們」至今仍缺乏一本指南。國健署現已悄悄計畫編撰，台灣第一本「準爸爸手冊」，首度以男性視角為出發，參考日、美等國際作法，內容將針對媽媽懷孕時，爸爸需具備的觀念、技巧著墨，準爸爸手冊目前仍在招標階段，預計最快明年發行。

孕婦手冊1995年創立至今，陪伴每一世代懷孕媽媽健康走過26年，隨著我國婦女生育齡的提高，經歷五次改版。而最新一次改版則是在去年，封面裡終於出現「爸爸」角色，跳脫過去封面只有媽媽的設計，著重準爸爸角色的導入。

懷孕到生產是夫妻兩人的事，近年也可以觀察到，愈來愈多先生會陪著太太產檢，只有媽媽領得到「孕婦手冊」；而過去手冊雖也有提醒準爸爸的注意事項，但未特別強化，缺乏一本專屬參考資料。

好消息是，台灣第一本屬於男性的「準爸爸手冊」正悄悄計畫中，國建署官網可見，公告「準爸爸手冊編製暨設計案」勞務採購，投標期間本月24日下午17時止。

婦幼健康組組長林宜靜證實，準爸爸手冊仍在招標過程，國健署目標花費一年的時間，編撰完成並發行，內容將參考日本、美國方向，與專家討論國際現況， 將以技巧性、觀念為出發點，盼符合這個世代準爸爸、新手爸爸的視角。

針對「準爸爸手冊」，林宜靜說，署長吳昭軍還是認為需要紙本發行，並在媽媽領取孕婦手冊的同時，爸爸也可以領到一本，一次拿兩本。至於封面呈現，以及詳細內容，她說，目前尚在規劃中，屆時若招標、編撰順利，會舉行記者會亮相。

現行國健署健康手冊專區的孕產婦健康欄目，共有5本手冊，分別是孕婦產檢加值手冊、孕婦健康手冊、孕婦衛教手冊、食在好孕—吃對營養寶媽都健康，以及母乳哺育手冊。

國健署去年改版孕婦手冊，手冊在封面裡終於出現「爸爸」角色，跳脫過去封面只有媽媽。圖／國健署官網
國健署去年改版孕婦手冊，手冊在封面裡終於出現「爸爸」角色，跳脫過去封面只有媽媽。圖／國健署官網

孕婦 國健署

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