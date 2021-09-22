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高雄輕軌C17至C20站今起7天系統測試 拚年底前通車

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試。圖為C17鼓山區公所站。記者劉學聖／攝影
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試。圖為C17鼓山區公所站。記者劉學聖／攝影

高雄輕軌二階工程持續進行中，目前運行載客到C17鼓山區公所站，今起連續7天進行系統穩定測試，將從C17站繼續開往C20站，沿途停靠C18鼓山站、C19馬卡道站與C20台鐵美術館站共3站，測試期間，這3站還不能載客。捷運局表示，完成7天測試後，將遞交文件辦理初勘、履勘，預計2個半月能完成相關作業，就能提供載客服務。

捷運局表示，輕軌C18鼓山站與C20台鐵美術館站緊鄰台鐵鼓山車站及美術館車站，今年底輕軌C17至C20站通車後，民眾可方便轉乘輕軌、火車，可望提高輕軌運量。

捷運局表示系統穩定性測試期間，輕軌大南環C32到C17站維持營運服務，從C32站發車的列車，抵達C17站上行月台後便不再提供載客服務。服務人員將於C17站執行清車作業，乘客須在此站下車，空車列車再繼續開往C20站進行系統穩定性測試。

高雄市捷運局長吳義隆提醒，系統穩定性測試期間，民眾行經輕軌C17至C20路段須注意輕軌列車，依照交通號誌指示通行，行經馬卡道路、翠華路，要左、右轉穿越輕軌軌道車輛，行駛左、右轉專用車道，必須等待專用的左右轉燈號亮起再通行。

高雄市捷運局副局長吳嘉昌說，上周17日已完成系統整合測試，狀況良好，包括供電、通訊、號誌、自動收費與車輛等系統皆通過測試、順利運轉，依照交通部「大眾捷運系統履勘作業要點」，初勘前應完成系統穩定性測試，7天測試後就可以遞交文件辦理初勘、履勘。

高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試。圖為C17鼓山區公所站。記者劉學聖／攝影
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試。圖為C17鼓山區公所站。記者劉學聖／攝影
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試。圖為台鐵美術館站。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試。圖為台鐵美術館站。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試，目前不提供載客服務。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試，目前不提供載客服務。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試，高雄市捷運局提醒行經路段民眾注意。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌C17站至C20站今起連續7天進行系統穩定測試，高雄市捷運局提醒行經路段民眾注意。圖／高雄市捷運局提供

高雄輕軌 捷運 美術館

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