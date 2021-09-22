聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌C17至C20站今起7天系統測試 拚年底前通車
高雄輕軌二階工程持續進行中，目前運行載客到C17鼓山區公所站，今起連續7天進行系統穩定測試，將從C17站繼續開往C20站，沿途停靠C18鼓山站、C19馬卡道站與C20台鐵美術館站共3站，測試期間，這3站還不能載客。捷運局表示，完成7天測試後，將遞交文件辦理初勘、履勘，預計2個半月能完成相關作業，就能提供載客服務。
捷運局表示，輕軌C18鼓山站與C20台鐵美術館站緊鄰台鐵鼓山車站及美術館車站，今年底輕軌C17至C20站通車後，民眾可方便轉乘輕軌、火車，可望提高輕軌運量。
捷運局表示系統穩定性測試期間，輕軌大南環C32到C17站維持營運服務，從C32站發車的列車，抵達C17站上行月台後便不再提供載客服務。服務人員將於C17站執行清車作業，乘客須在此站下車，空車列車再繼續開往C20站進行系統穩定性測試。
高雄市捷運局長吳義隆提醒，系統穩定性測試期間，民眾行經輕軌C17至C20路段須注意輕軌列車，依照交通號誌指示通行，行經馬卡道路、翠華路，要左、右轉穿越輕軌軌道車輛，行駛左、右轉專用車道，必須等待專用的左右轉燈號亮起再通行。
高雄市捷運局副局長吳嘉昌說，上周17日已完成系統整合測試，狀況良好，包括供電、通訊、號誌、自動收費與車輛等系統皆通過測試、順利運轉，依照交通部「大眾捷運系統履勘作業要點」，初勘前應完成系統穩定性測試，7天測試後就可以遞交文件辦理初勘、履勘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言