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好市多綠蘆筍鎘超標 1920公斤遭退運、銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多自秘魯進口的「綠蘆筍」被衛福部食藥署檢出鎘超標。圖／食藥署提供
好市多自秘魯進口的「綠蘆筍」被衛福部食藥署檢出鎘超標。圖／食藥署提供

好市多繼之前的蜜蘋果和液體葡萄糖胺軟骨素出包後，又有蔬果出包。自秘魯進口的「綠蘆筍」被衛福部食藥署檢出重金屬含量不符規定，鎘超標三倍，1920公斤全數退運或銷毀。

食藥署今公布的不合格名單，共有13項產品不合格，包括南非出口的生蠔、韓國出口的活比目魚、印度和印尼出口的辣椒粉等。

其中好市多股份有限公司自秘魯進口的「COMPLEJO（ALPINE）綠蘆筍」檢出每公斤含重金屬鎘0.4毫克，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中莖菜類每公斤鎘限量0.1毫克。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是好市多近六個月以來第一次被抽驗到綠蘆筍不合格，將提高抽驗率至二到五成。

除了綠蘆筍外，上周才驗出中國大陸進口的辣椒粉含有未經許可的食品添加物「蘇丹色素三號」，這周則驗出新北市沅哲有限公司自印度進口的「辣椒粉」含有蘇丹色素四號，全數100公斤遭銷毀、退運。

根據IARC（國際癌症研究機構）的資料，蘇丹紅屬於流行病學和動物實驗證據皆不足的第三級致癌物，為工業用染料。常說的蘇丹紅是化合物總稱，有一、二、三、四號等；但無論幾號都只能工業使用，不可添加於食品。

陳慶裕表示，這家廠商之前也曾有相關違規案例，因此將調升抽驗率為百分之百。不過因為這次驗出不合格的國家為印度，和上周不合格為中國大陸不同，因此會分別計算，再視情況是否針對不同地區的產品整體調升抽驗。

蘇丹 抽驗 印度

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